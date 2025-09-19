- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
7.32 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
25.65 USD (893 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (25.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.65 USD (8)
Sharpe oranı:
1.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.35%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (25.00%)
Satış işlemleri:
6 (75.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.21 USD
Ortalama kâr:
3.21 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
5.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
36.47% (77.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|893
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.32 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +25.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
