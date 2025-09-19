- Büyüme
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
33 (66.00%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (34.00%)
En iyi işlem:
160.44 USD
En kötü işlem:
-162.36 USD
Brüt kâr:
714.78 USD (100 175 pips)
Brüt zarar:
-541.79 USD (116 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (40.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
196.05 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
18.53%
Maks. mevduat yükü:
65.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
20 (40.00%)
Satış işlemleri:
30 (60.00%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
3.46 USD
Ortalama kâr:
21.66 USD
Ortalama zarar:
-31.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-108.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-162.36 USD (1)
Aylık büyüme:
30.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
162.73 USD
Maksimum:
236.16 USD (63.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.73% (236.16 USD)
Varlığa göre:
20.63% (143.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|49
|BTCUSDm
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|183
|BTCUSDm
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|18K
|BTCUSDm
|-35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Stable income from Gold scalping, targeting %20 monthly.
