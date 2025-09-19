- Büyüme
İşlemler:
708
Kârla kapanan işlemler:
496 (70.05%)
Zararla kapanan işlemler:
212 (29.94%)
En iyi işlem:
296.80 USD
En kötü işlem:
-55.98 USD
Brüt kâr:
3 208.01 USD (109 663 pips)
Brüt zarar:
-2 227.16 USD (109 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (26.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
558.26 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
58.47%
Maks. mevduat yükü:
79.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
345
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
434 (61.30%)
Satış işlemleri:
274 (38.70%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
6.47 USD
Ortalama zarar:
-10.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-473.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-473.79 USD (14)
Aylık büyüme:
18.61%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
195.23 USD
Maksimum:
475.50 USD (7.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.30% (473.79 USD)
Varlığa göre:
24.52% (1 473.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD..
|708
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD..
|981
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD..
|465
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +296.80 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +26.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -473.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic2-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Bio
We are traders with experience in financial markets, specializing in forex and CFDs. We make a trading mainly based on swing.
Trading style
Godfather Analysis Create own Geometry Analysis branch of mathematics that studies the sizes, shapes, positions angles and dimensions of things. Flat shapes like squares, circles, and triangles are a part of flat geometry and are called 2D shapes. AND
