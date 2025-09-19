SinyallerBölümler
Afjal Hussain Swapan

FxMasterGold Killer

Afjal Hussain Swapan
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
MEXAtlantic2-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
708
Kârla kapanan işlemler:
496 (70.05%)
Zararla kapanan işlemler:
212 (29.94%)
En iyi işlem:
296.80 USD
En kötü işlem:
-55.98 USD
Brüt kâr:
3 208.01 USD (109 663 pips)
Brüt zarar:
-2 227.16 USD (109 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (26.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
558.26 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
58.47%
Maks. mevduat yükü:
79.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
345
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
434 (61.30%)
Satış işlemleri:
274 (38.70%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
6.47 USD
Ortalama zarar:
-10.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-473.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-473.79 USD (14)
Aylık büyüme:
18.61%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
195.23 USD
Maksimum:
475.50 USD (7.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.30% (473.79 USD)
Varlığa göre:
24.52% (1 473.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.. 708
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.. 981
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.. 465
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +296.80 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +26.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -473.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic2-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bio
We are traders with experience in financial markets, specializing in forex and CFDs. We make a trading mainly based on swing.
The strategy is very effective and is based on waves, fibonacci and elliot. And study of all the correlations of currencies. It is essential to know where are going quotation. We recommend every trade at 0.01 every 800 euros in account.
Trading style
Godfather Analysis Create own Geometry Analysis branch of mathematics that studies the sizes, shapes, positions angles and dimensions of things. Flat shapes like squares, circles, and triangles are a part of flat geometry and are called 2D shapes. AND
 Mixture of Harmonic Patterns, Trend Analysis, Wave Analysis, Chart Patterns, Technical indication XABCF Pattern, Cypher Pattern, ABCD Pattern, Triangle Pattern, Three Drives Pattern, Head and Shoulders, Elliott Impulse wave (both 12345 & ABCDE), Elliott Triple Combo Wave (WXYXZ) Elliott Correction wave (ABC) Elliott Double Combo Wave (WXY) Cyclic Line, Time Cycles, Sine line.

İnceleme yok
2025.09.19 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
