SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RF 74168553 ECN USD
Evgen Khenkin

RF 74168553 ECN USD

Evgen Khenkin
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 22%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
585
Kârla kapanan işlemler:
472 (80.68%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (19.32%)
En iyi işlem:
257.48 USD
En kötü işlem:
-37.31 USD
Brüt kâr:
3 842.19 USD (97 960 pips)
Brüt zarar:
-690.74 USD (30 735 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (180.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
322.54 USD (5)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
213
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
21.66
Alış işlemleri:
266 (45.47%)
Satış işlemleri:
319 (54.53%)
Kâr faktörü:
5.56
Beklenen getiri:
5.39 USD
Ortalama kâr:
8.14 USD
Ortalama zarar:
-6.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-145.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-145.51 USD (6)
Aylık büyüme:
22.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
145.51 USD (0.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.94% (145.51 USD)
Varlığa göre:
42.26% (6 362.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 99
EURUSD 99
EURCAD 70
GBPUSD 68
AUDUSD 62
USDCAD 60
AUDNZD 33
NZDJPY 30
AUDCAD 27
NZDCAD 22
CADCHF 15
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 389
EURUSD 625
EURCAD 437
GBPUSD 317
AUDUSD 469
USDCAD 305
AUDNZD 99
NZDJPY 151
AUDCAD 135
NZDCAD 113
CADCHF 112
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 8.9K
EURUSD 12K
EURCAD 6.5K
GBPUSD 10K
AUDUSD 7K
USDCAD 6.8K
AUDNZD 5.9K
NZDJPY 4.2K
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 3K
CADCHF 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +257.48 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +180.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -145.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 4
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live32
0.08 × 26
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TradersGlobalGroup-Live 2
0.26 × 139
ICMarketsSC-Live16
0.26 × 87
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live15
0.34 × 122
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live31
0.42 × 53
TitanFX-01
0.44 × 16
128 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
