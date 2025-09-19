- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
585
Kârla kapanan işlemler:
472 (80.68%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (19.32%)
En iyi işlem:
257.48 USD
En kötü işlem:
-37.31 USD
Brüt kâr:
3 842.19 USD (97 960 pips)
Brüt zarar:
-690.74 USD (30 735 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (180.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
322.54 USD (5)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
213
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
21.66
Alış işlemleri:
266 (45.47%)
Satış işlemleri:
319 (54.53%)
Kâr faktörü:
5.56
Beklenen getiri:
5.39 USD
Ortalama kâr:
8.14 USD
Ortalama zarar:
-6.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-145.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-145.51 USD (6)
Aylık büyüme:
22.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
145.51 USD (0.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.94% (145.51 USD)
Varlığa göre:
42.26% (6 362.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|99
|EURUSD
|99
|EURCAD
|70
|GBPUSD
|68
|AUDUSD
|62
|USDCAD
|60
|AUDNZD
|33
|NZDJPY
|30
|AUDCAD
|27
|NZDCAD
|22
|CADCHF
|15
|
|
|
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|389
|EURUSD
|625
|EURCAD
|437
|GBPUSD
|317
|AUDUSD
|469
|USDCAD
|305
|AUDNZD
|99
|NZDJPY
|151
|AUDCAD
|135
|NZDCAD
|113
|CADCHF
|112
|
|
|
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|8.9K
|EURUSD
|12K
|EURCAD
|6.5K
|GBPUSD
|10K
|AUDUSD
|7K
|USDCAD
|6.8K
|AUDNZD
|5.9K
|NZDJPY
|4.2K
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|3K
|CADCHF
|2.1K
|
|
|
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +257.48 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +180.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -145.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge12
|
|
Just2Trade-Real
|
|
Alpari-Pro.ECN
|
|
ICMarketsSC-Live11
|
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|
|
Exness-Real3
|
|
RoboForex-ECN-3
|
|
ICMarketsSC-Live05
|
|
Exness-Real6
|
|
TradingProInternational-Live 2
|
|
ICMarketsSC-Live32
|
|
VTMarkets-Live 3
|
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|
|
ICMarketsSC-Live16
|
|
XMTrading-Real 34
|
|
TMGM.TradeMax-Live8
|
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|
|
Tickmill-Live10
|
|
ThreeTrader-Live
|
|
ICMarketsSC-Live15
|
|
ICMarketsSC-Live07
|
|
TMGM.TradeMax-Demo
|
|
ICMarketsSC-Live08
|
|
ICMarketsSC-Live31
|
|
TitanFX-01
|
