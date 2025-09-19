- Büyüme
İşlemler:
250
Kârla kapanan işlemler:
187 (74.80%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (25.20%)
En iyi işlem:
51.19 USD
En kötü işlem:
-16.21 USD
Brüt kâr:
480.17 USD (24 207 pips)
Brüt zarar:
-273.94 USD (18 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (22.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.72 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
234.31%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
207
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.37
Alış işlemleri:
67 (26.80%)
Satış işlemleri:
183 (73.20%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
2.57 USD
Ortalama zarar:
-4.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-52.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.33 USD (4)
Aylık büyüme:
20.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
61.19 USD (4.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.81% (61.19 USD)
Varlığa göre:
84.98% (1 049.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.s
|53
|GBPJPY.s
|41
|GBPUSD.s
|40
|EURUSD.s
|34
|AUDUSD.s
|20
|USDCHF.s
|20
|NZDUSD.s
|16
|EURJPY.s
|14
|USDCAD.s
|8
|XAUUSD.s
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.s
|41
|GBPJPY.s
|30
|GBPUSD.s
|45
|EURUSD.s
|47
|AUDUSD.s
|14
|USDCHF.s
|33
|NZDUSD.s
|-31
|EURJPY.s
|15
|USDCAD.s
|7
|XAUUSD.s
|4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.s
|638
|GBPJPY.s
|2.3K
|GBPUSD.s
|2.9K
|EURUSD.s
|151
|AUDUSD.s
|388
|USDCHF.s
|701
|NZDUSD.s
|-1.5K
|EURJPY.s
|-1.1K
|USDCAD.s
|566
|XAUUSD.s
|419
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.19 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +22.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.86 USD
NexusNine – 9 paires, 1 objectif : maximiser vos gains
