- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
304
Kârla kapanan işlemler:
231 (75.98%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (24.01%)
En iyi işlem:
68.38 USD
En kötü işlem:
-28.40 USD
Brüt kâr:
2 525.26 USD (38 713 pips)
Brüt zarar:
-264.27 USD (15 481 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (582.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
582.27 USD (28)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
25.22%
Maks. mevduat yükü:
59.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
277
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
37.00
Alış işlemleri:
296 (97.37%)
Satış işlemleri:
8 (2.63%)
Kâr faktörü:
9.56
Beklenen getiri:
7.44 USD
Ortalama kâr:
10.93 USD
Ortalama zarar:
-3.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-16.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.10 USD (3)
Aylık büyüme:
22.61%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
61.10 USD (0.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.48% (50.18 USD)
Varlığa göre:
9.59% (1 049.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDi
|299
|BTCUSDi
|3
|EURUSDi
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDi
|2.3K
|BTCUSDi
|-1
|EURUSDi
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDi
|32K
|BTCUSDi
|-8.8K
|EURUSDi
|-11
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
