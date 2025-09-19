- Büyüme
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
70 (45.75%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (54.25%)
En iyi işlem:
40.23 USD
En kötü işlem:
-44.16 USD
Brüt kâr:
688.85 USD (1 754 365 pips)
Brüt zarar:
-568.87 USD (1 625 012 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (50.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.64 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
88.41%
Maks. mevduat yükü:
2.43%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
52 (33.99%)
Satış işlemleri:
101 (66.01%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
9.84 USD
Ortalama zarar:
-6.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-31.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.90 USD (7)
Aylık büyüme:
10.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102.99 USD
Maksimum:
110.33 USD (5.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.44% (110.78 USD)
Varlığa göre:
1.77% (38.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|55
|BTCUSD
|37
|BTCETH
|24
|BTCJPY
|22
|USDCAD+
|10
|GBPCAD+
|5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|69
|BTCUSD
|-19
|BTCETH
|34
|BTCJPY
|20
|USDCAD+
|-16
|GBPCAD+
|32
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|4.4K
|BTCUSD
|-173K
|BTCETH
|7.8K
|BTCJPY
|290K
|USDCAD+
|-110
|GBPCAD+
|494
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.23 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +50.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
My trading strategy focuses primarily on Gold (XAUUSD) and Bitcoin (BTC) pairs, while also taking advantage of additional opportunities in Silver (XAGUSD), selected CAD pairs and exotic currency pairs like USDSGD, USDILS ou USDTHB.
- Diversified portfolio
- No grid systems
- No martingale
- Every trade is protected with Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop features
- Average drawdown is kept low, around 5–6% max
This approach try to combines safety, precision, and consistent performance to deliver reliable long-term results
