SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dark Crypto Gold
Fabrice Rene O Lebeau

Dark Crypto Gold

Fabrice Rene O Lebeau
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
VantageInternational-Live 10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
70 (45.75%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (54.25%)
En iyi işlem:
40.23 USD
En kötü işlem:
-44.16 USD
Brüt kâr:
688.85 USD (1 754 365 pips)
Brüt zarar:
-568.87 USD (1 625 012 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (50.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.64 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
88.41%
Maks. mevduat yükü:
2.43%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
52 (33.99%)
Satış işlemleri:
101 (66.01%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
9.84 USD
Ortalama zarar:
-6.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-31.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.90 USD (7)
Aylık büyüme:
10.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102.99 USD
Maksimum:
110.33 USD (5.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.44% (110.78 USD)
Varlığa göre:
1.77% (38.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 55
BTCUSD 37
BTCETH 24
BTCJPY 22
USDCAD+ 10
GBPCAD+ 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 69
BTCUSD -19
BTCETH 34
BTCJPY 20
USDCAD+ -16
GBPCAD+ 32
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 4.4K
BTCUSD -173K
BTCETH 7.8K
BTCJPY 290K
USDCAD+ -110
GBPCAD+ 494
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.23 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +50.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

My trading strategy focuses primarily on Gold (XAUUSD) and Bitcoin (BTC) pairs, while also taking advantage of additional opportunities in Silver (XAGUSD), selected CAD pairs and exotic currency pairs like USDSGD, USDILS ou USDTHB.  

- Diversified portfolio
- No grid systems  
- No martingale  
- Every trade is protected with Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop features  
- Average drawdown is kept low, around 5–6% max

This approach try to combines safety, precision, and consistent performance to deliver reliable long-term results


İnceleme yok
2025.09.19 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dark Crypto Gold
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
2.7K
USD
6
100%
153
45%
88%
1.21
0.78
USD
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.