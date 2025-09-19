SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SAMURAI FOREX GOLD Mac
Mika Ono

SAMURAI FOREX GOLD Mac

Mika Ono
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
86 (89.58%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (10.42%)
En iyi işlem:
7.50 USD
En kötü işlem:
-4.22 USD
Brüt kâr:
235.34 USD (23 494 pips)
Brüt zarar:
-23.40 USD (2 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (80.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.10 USD (31)
Sharpe oranı:
0.93
Alım-satım etkinliği:
23.02%
Maks. mevduat yükü:
2.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
23.39
Alış işlemleri:
96 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
10.06
Beklenen getiri:
2.21 USD
Ortalama kâr:
2.74 USD
Ortalama zarar:
-2.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.06 USD (3)
Aylık büyüme:
9.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.98 USD
Maksimum:
9.06 USD (0.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.36% (9.06 USD)
Varlığa göre:
2.34% (58.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 212
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.50 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +80.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
159 daha fazla...
SAMURAI FOREX Goldは、 コントロールされた一貫性のあるストレスのない結果を提供します 。

最高の結果を得るために：
推奨ブローカー FBS。
推奨口座タイプ： スタンダード。
推奨レバレッジ：1:500以上。
推奨最低口座残高：USD2,000。
スプレット：0.01

リスクに関する警告 ：
デリバティブ取引は、 お客様の資本に対して高いレベルのリスクを伴います。
デリバティブ取引はすべての投資家に適しているわけではありませ んので、リスクを十分に理解し、 必要に応じて独立したアドバイスを受けてください

İnceleme yok
2025.09.23 00:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 08:48
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.19 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 08:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
