SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nasdaq Gold
John Louis Harrow

Nasdaq Gold

John Louis Harrow
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
37 (46.83%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (53.16%)
En iyi işlem:
1 408.05 USD
En kötü işlem:
-2 130.00 USD
Brüt kâr:
16 108.38 USD (90 443 pips)
Brüt zarar:
-7 468.26 USD (30 227 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (499.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 644.20 USD (4)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
85.83%
Maks. mevduat yükü:
7.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.37
Alış işlemleri:
79 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
109.37 USD
Ortalama kâr:
435.36 USD
Ortalama zarar:
-177.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 180.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 260.66 USD (3)
Aylık büyüme:
6.67%
Yıllık tahmin:
80.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
972.57 USD
Maksimum:
2 566.42 USD (2.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.52% (2 630.22 USD)
Varlığa göre:
0.77% (836.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 38
XAUUSD 28
SP500 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX 6.6K
XAUUSD 1.9K
SP500 139
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX 41K
XAUUSD 18K
SP500 734
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 408.05 USD
En kötü işlem: -2 130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +499.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 180.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 231
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.21 × 57
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.80 × 191
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
On this system I primarily trade Nasdaq and Gold on a technical based system that I developed. 

All trades are manually executed.


İnceleme yok
2025.09.19 13:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.8% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nasdaq Gold
Ayda 50 USD
9%
0
0
USD
109K
USD
17
0%
79
46%
86%
2.15
109.37
USD
3%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.