İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
37 (46.83%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (53.16%)
En iyi işlem:
1 408.05 USD
En kötü işlem:
-2 130.00 USD
Brüt kâr:
16 108.38 USD (90 443 pips)
Brüt zarar:
-7 468.26 USD (30 227 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (499.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 644.20 USD (4)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
85.83%
Maks. mevduat yükü:
7.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.37
Alış işlemleri:
79 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
109.37 USD
Ortalama kâr:
435.36 USD
Ortalama zarar:
-177.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 180.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 260.66 USD (3)
Aylık büyüme:
6.67%
Yıllık tahmin:
80.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
972.57 USD
Maksimum:
2 566.42 USD (2.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.52% (2 630.22 USD)
Varlığa göre:
0.77% (836.79 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|38
|XAUUSD
|28
|SP500
|13
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|6.6K
|XAUUSD
|1.9K
|SP500
|139
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|41K
|XAUUSD
|18K
|SP500
|734
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 408.05 USD
En kötü işlem: -2 130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +499.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 180.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 231
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.80 × 191
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
On this system I primarily trade Nasdaq and Gold on a technical based system that I developed.
All trades are manually executed.
İnceleme yok
