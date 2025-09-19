- Büyüme
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
6 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (50.00%)
En iyi işlem:
5.85 USD
En kötü işlem:
-6.47 USD
Brüt kâr:
34.48 USD (3 424 pips)
Brüt zarar:
-35.78 USD (3 503 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (17.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.49 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
77.19%
Maks. mevduat yükü:
9.67%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
6 (50.00%)
Satış işlemleri:
6 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.11 USD
Ortalama kâr:
5.75 USD
Ortalama zarar:
-5.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.50 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.77 USD
Maksimum:
18.77 USD (18.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.69% (18.69 USD)
Varlığa göre:
13.69% (13.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-2
|AUDUSD
|5
|USDCAD
|-5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-46
|AUDUSD
|545
|USDCAD
|-578
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.85 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +17.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.55 × 2925
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.22 × 433
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.27 × 51
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 422
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.21 × 24
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Exness-MT5Real28
|2.67 × 3
