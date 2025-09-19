Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EquitiGroup-Live 2 0.00 × 16 Axi-US02-Live 0.00 × 2 Activtrades-2 0.00 × 2 EuromarketFX-Live 0.00 × 6 ICMarkets-Live10 0.00 × 2 ValburyCapitalLtd-US01-Live 0.00 × 1 HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 1 LandFX-Live 0.00 × 1 FXOpenUK-Real1 0.00 × 2 Activtrades-5 0.00 × 2 Pepperstone-01 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 8 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 1 AAFX-Real 0.00 × 4 ICMarkets-Live05 0.00 × 6 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.00 × 5 BCS-Real 0.00 × 2 BenchMark-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.00 × 2 InvestAZ-REAL 0.00 × 1 AM-Live2 0.00 × 3 505 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya