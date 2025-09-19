- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
10 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (54.55%)
En iyi işlem:
1.57 USD
En kötü işlem:
-3.46 USD
Brüt kâr:
6.54 USD (963 pips)
Brüt zarar:
-18.03 USD (2 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (3.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.34 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.37
Alım-satım etkinliği:
23.61%
Maks. mevduat yükü:
41.87%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
1 (4.55%)
Satış işlemleri:
21 (95.45%)
Kâr faktörü:
0.36
Beklenen getiri:
-0.52 USD
Ortalama kâr:
0.65 USD
Ortalama zarar:
-1.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.15 USD (4)
Aylık büyüme:
-3.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.09 USD
Maksimum:
15.43 USD (5.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.07% (15.43 USD)
Varlığa göre:
8.18% (24.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|15
|EURJPY
|6
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|-11
|EURUSD
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|165
|EURJPY
|-1.6K
|EURUSD
|-66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.57 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +3.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 5
|
BCS-Real
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 3
Growing By Doing
