- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
245
Kârla kapanan işlemler:
200 (81.63%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (18.37%)
En iyi işlem:
135.27 USD
En kötü işlem:
-48.38 USD
Brüt kâr:
1 328.25 USD (261 441 pips)
Brüt zarar:
-520.29 USD (164 705 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (65.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
191.47 USD (4)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
98.94%
Maks. mevduat yükü:
5.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
245
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
6.89
Alış işlemleri:
84 (34.29%)
Satış işlemleri:
161 (65.71%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
3.30 USD
Ortalama kâr:
6.64 USD
Ortalama zarar:
-11.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-117.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.35 USD (4)
Aylık büyüme:
7.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
117.35 USD (1.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.04% (117.35 USD)
Varlığa göre:
7.91% (919.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|97
|USDJPY
|42
|EURUSD
|36
|GBPJPY
|35
|NZDUSD
|20
|AUDUSD
|15
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|464
|USDJPY
|61
|EURUSD
|147
|GBPJPY
|58
|NZDUSD
|42
|AUDUSD
|36
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|87K
|USDJPY
|3.8K
|EURUSD
|-10
|GBPJPY
|2.3K
|NZDUSD
|1.9K
|AUDUSD
|1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +135.27 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +65.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -117.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
JAFX-Real3
|0.00 × 8
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 6
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
UNFX-Asia
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
2
100%
245
81%
99%
2.55
3.30
USD
USD
8%
1:500