İşlemler:
444
Kârla kapanan işlemler:
330 (74.32%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (25.68%)
En iyi işlem:
398.00 USD
En kötü işlem:
-386.40 USD
Brüt kâr:
5 457.47 USD (49 026 pips)
Brüt zarar:
-1 394.03 USD (25 136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (782.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
825.40 USD (12)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
64.10%
Maks. mevduat yükü:
6.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
8.48
Alış işlemleri:
201 (45.27%)
Satış işlemleri:
243 (54.73%)
Kâr faktörü:
3.91
Beklenen getiri:
9.15 USD
Ortalama kâr:
16.54 USD
Ortalama zarar:
-12.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-18.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-479.40 USD (2)
Aylık büyüme:
43.67%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
479.40 USD (12.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.40% (479.40 USD)
Varlığa göre:
12.44% (687.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.P
|228
|USDJPY.P
|182
|XAUUSD.P
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.P
|131
|USDJPY.P
|2.7K
|XAUUSD.P
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.P
|-1.8K
|USDJPY.P
|23K
|XAUUSD.P
|3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
En iyi işlem: +398.00 USD
En kötü işlem: -386 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +782.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.14 USD
