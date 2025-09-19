SinyallerBölümler
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP31

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 123%
PoTaiBullion-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
444
Kârla kapanan işlemler:
330 (74.32%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (25.68%)
En iyi işlem:
398.00 USD
En kötü işlem:
-386.40 USD
Brüt kâr:
5 457.47 USD (49 026 pips)
Brüt zarar:
-1 394.03 USD (25 136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (782.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
825.40 USD (12)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
64.10%
Maks. mevduat yükü:
6.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
8.48
Alış işlemleri:
201 (45.27%)
Satış işlemleri:
243 (54.73%)
Kâr faktörü:
3.91
Beklenen getiri:
9.15 USD
Ortalama kâr:
16.54 USD
Ortalama zarar:
-12.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-18.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-479.40 USD (2)
Aylık büyüme:
43.67%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
479.40 USD (12.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.40% (479.40 USD)
Varlığa göre:
12.44% (687.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.P 228
USDJPY.P 182
XAUUSD.P 34
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.P 131
USDJPY.P 2.7K
XAUUSD.P 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.P -1.8K
USDJPY.P 23K
XAUUSD.P 3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +398.00 USD
En kötü işlem: -386 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +782.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PoTaiBullion-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

info +55(88)997318682
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.