SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Semi VolAlgo V4
Muhammad Arief Graifhan Ramadhani

Semi VolAlgo V4

Muhammad Arief Graifhan Ramadhani
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Exness-MT5Real26
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
108 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (29.41%)
En iyi işlem:
25.75 USD
En kötü işlem:
-40.51 USD
Brüt kâr:
514.70 USD (23 262 826 pips)
Brüt zarar:
-420.91 USD (499 664 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (62.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.13 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
53.49%
Maks. mevduat yükü:
242.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
100 (65.36%)
Satış işlemleri:
53 (34.64%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
4.77 USD
Ortalama zarar:
-9.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.10 USD (3)
Aylık büyüme:
9.99%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.36 USD
Maksimum:
155.35 USD (35.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.50% (155.35 USD)
Varlığa göre:
88.91% (108.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 127
BTCUSD 15
AUDCAD 2
US30_x10 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 69
BTCUSD 16
AUDCAD 2
US30_x10 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 69K
BTCUSD 233K
AUDCAD 125
US30_x10 36
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.75 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +62.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Combined EA trade and manual trade
İnceleme yok
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 16:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 11:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 10:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 10:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 10:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 09:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 60% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 19:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
