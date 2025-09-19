- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
108 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (29.41%)
En iyi işlem:
25.75 USD
En kötü işlem:
-40.51 USD
Brüt kâr:
514.70 USD (23 262 826 pips)
Brüt zarar:
-420.91 USD (499 664 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (62.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.13 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
53.49%
Maks. mevduat yükü:
242.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
100 (65.36%)
Satış işlemleri:
53 (34.64%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
4.77 USD
Ortalama zarar:
-9.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.10 USD (3)
Aylık büyüme:
9.99%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.36 USD
Maksimum:
155.35 USD (35.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.50% (155.35 USD)
Varlığa göre:
88.91% (108.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|127
|BTCUSD
|15
|AUDCAD
|2
|US30_x10
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|69
|BTCUSD
|16
|AUDCAD
|2
|US30_x10
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|69K
|BTCUSD
|233K
|AUDCAD
|125
|US30_x10
|36
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.75 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +62.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Combined EA trade and manual trade
