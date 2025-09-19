- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
7 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (66.67%)
En iyi işlem:
271.32 USD
En kötü işlem:
-210.46 USD
Brüt kâr:
527.38 USD (4 903 pips)
Brüt zarar:
-1 040.79 USD (6 713 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (463.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
463.38 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
8.08%
Maks. mevduat yükü:
93.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
13 (61.90%)
Satış işlemleri:
8 (38.10%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-24.45 USD
Ortalama kâr:
75.34 USD
Ortalama zarar:
-74.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-479.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-557.46 USD (6)
Aylık büyüme:
-41.16%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
513.41 USD
Maksimum:
973.27 USD (173.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.34% (973.27 USD)
Varlığa göre:
47.32% (211.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|-513
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|-1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +271.32 USD
En kötü işlem: -210 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +463.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -479.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
支撐阻力全自動化交易
İnceleme yok