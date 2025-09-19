SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Supply
Zheng Hui Cheng

Supply

Zheng Hui Cheng
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -41%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
7 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (66.67%)
En iyi işlem:
271.32 USD
En kötü işlem:
-210.46 USD
Brüt kâr:
527.38 USD (4 903 pips)
Brüt zarar:
-1 040.79 USD (6 713 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (463.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
463.38 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
8.08%
Maks. mevduat yükü:
93.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
13 (61.90%)
Satış işlemleri:
8 (38.10%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-24.45 USD
Ortalama kâr:
75.34 USD
Ortalama zarar:
-74.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-479.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-557.46 USD (6)
Aylık büyüme:
-41.16%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
513.41 USD
Maksimum:
973.27 USD (173.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.34% (973.27 USD)
Varlığa göre:
47.32% (211.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# -513
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# -1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +271.32 USD
En kötü işlem: -210 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +463.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -479.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

支撐阻力全自動化交易
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 04:40
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 03:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 08:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 07:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:10
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.19 06:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 06:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
