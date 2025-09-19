- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
17 (77.27%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (22.73%)
En iyi işlem:
5.90 USD
En kötü işlem:
-6.00 USD
Brüt kâr:
28.95 USD (2 617 pips)
Brüt zarar:
-21.60 USD (2 785 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (19.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.95 USD (10)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
9.62%
Maks. mevduat yükü:
4.52%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
13 (59.09%)
Satış işlemleri:
9 (40.91%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
1.70 USD
Ortalama zarar:
-4.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.73 USD (3)
Aylık büyüme:
1.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.35 USD
Maksimum:
17.99 USD (17.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.64% (17.92 USD)
Varlığa göre:
9.68% (10.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY
|8
|EURCAD
|4
|CADCHF
|3
|GBPNZD
|3
|NZDJPY
|2
|NZDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY
|-8
|EURCAD
|-5
|CADCHF
|7
|GBPNZD
|8
|NZDJPY
|4
|NZDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY
|-1.1K
|EURCAD
|-592
|CADCHF
|429
|GBPNZD
|581
|NZDJPY
|354
|NZDCHF
|50
|AUDUSD
|141
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.90 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +19.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 8
|
StriforLLC-Live
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.63 × 238
|
ClonTrader-Live
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.08 × 196
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.14 × 174
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.72 × 295
|
OctaFX-Real2
|3.20 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|3.20 × 40
|
Exness-MT5Real5
|3.27 × 84
|
ICTrading-MT5-4
|3.39 × 89
|
Exness-MT5Real10
|3.54 × 13
|
Exness-MT5Real33
|3.72 × 195
|
BabilFinancial-LIVE
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real19
|4.00 × 44
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.25 × 48
|
FBS-Real
|5.25 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|5.55 × 84
|
OANDA-Live-1
|6.75 × 36
|
STARTRADERINTL-Live
|6.90 × 10
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
115
USD
USD
8
100%
22
77%
10%
1.34
0.33
USD
USD
17%
1:500