- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
245
Kârla kapanan işlemler:
166 (67.75%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (32.24%)
En iyi işlem:
56.10 USD
En kötü işlem:
-46.20 USD
Brüt kâr:
930.72 USD (23 478 pips)
Brüt zarar:
-604.73 USD (28 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (13.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.86 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
10.20%
Maks. mevduat yükü:
17.15%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
203
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
3.35
Alış işlemleri:
245 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
5.61 USD
Ortalama zarar:
-7.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-42.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.75 USD (3)
Aylık büyüme:
10.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.96 USD
Maksimum:
97.21 USD (2.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.92% (97.21 USD)
Varlığa göre:
9.85% (323.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|245
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|326
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.8K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +56.10 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 14
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.25 × 154
|
Axi-US12-Live
|1.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
|
Pepperstone-Edge11
|1.82 × 710
|
Tickmill-Live05
|1.95 × 1861
|
Pepperstone-Demo02
|2.27 × 11
|
Pepperstone-Edge02
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|3.75 × 56
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|4.07 × 44
|
ICMarkets-Live20
|4.11 × 9
|
ICMarkets-Live10
|4.50 × 44
|
ICMarketsSC-Live06
|5.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|8.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|9.00 × 1
|
FBS-Real-7
|13.00 × 4
Date start : 19 Sep 2025
Initial deposit: US$3000
GS C201 AI assisted bias setting
İnceleme yok