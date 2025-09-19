SinyallerBölümler
Kwok Hung Johnson Tam

CL GS C201 XAUUSD ai 7479P

Kwok Hung Johnson Tam
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
245
Kârla kapanan işlemler:
166 (67.75%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (32.24%)
En iyi işlem:
56.10 USD
En kötü işlem:
-46.20 USD
Brüt kâr:
930.72 USD (23 478 pips)
Brüt zarar:
-604.73 USD (28 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (13.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.86 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
10.20%
Maks. mevduat yükü:
17.15%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
203
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
3.35
Alış işlemleri:
245 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
5.61 USD
Ortalama zarar:
-7.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-42.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.75 USD (3)
Aylık büyüme:
10.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.96 USD
Maksimum:
97.21 USD (2.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.92% (97.21 USD)
Varlığa göre:
9.85% (323.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 326
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.10 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 14
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.25 × 154
Axi-US12-Live
1.29 × 7
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
Pepperstone-Edge11
1.82 × 710
Tickmill-Live05
1.95 × 1861
Pepperstone-Demo02
2.27 × 11
Pepperstone-Edge02
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
3.75 × 56
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
Pepperstone-Edge05
4.07 × 44
ICMarkets-Live20
4.11 × 9
ICMarkets-Live10
4.50 × 44
ICMarketsSC-Live06
5.00 × 2
ICMarkets-Live04
8.50 × 2
ICMarketsSC-Live16
9.00 × 1
FBS-Real-7
13.00 × 4
6 daha fazla...
Date start : 19 Sep 2025

Initial deposit: US$3000

GS C201 AI assisted bias setting

İnceleme yok
2025.09.23 01:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 08:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 04:10
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.19 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 04:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
