Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 120" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Forex.com-Live 123 0.08 × 12 Forex.com-Live 125 0.11 × 9 OANDA-v20 Live-1 0.60 × 78 OANDA-v20 Live-2 0.75 × 8