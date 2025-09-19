SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Soldiers
Denis Lopez Perez

Soldiers

Denis Lopez Perez
0 inceleme
117 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -45%
Forex.com-Live 120
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
14 (43.75%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (56.25%)
En iyi işlem:
19.00 USD
En kötü işlem:
-23.20 USD
Brüt kâr:
103.49 USD (8 437 pips)
Brüt zarar:
-153.22 USD (13 301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (26.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.76 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
48.36%
Maks. mevduat yükü:
99.10%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
9 (28.13%)
Satış işlemleri:
23 (71.88%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-1.55 USD
Ortalama kâr:
7.39 USD
Ortalama zarar:
-8.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-54.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.36 USD (6)
Aylık büyüme:
-20.84%
Algo alım-satım:
37%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.49 USD
Maksimum:
76.49 USD (76.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.72% (76.49 USD)
Varlığa göre:
9.94% (5.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 7
EURUSD 7
GBPJPY 6
USDJPY 4
AUDUSD 3
GBPUSD 2
NZDUSD 2
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -23
EURUSD -5
GBPJPY -38
USDJPY 7
AUDUSD -18
GBPUSD 19
NZDUSD 8
AUDCAD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -3.3K
EURUSD -891
GBPJPY -3.3K
USDJPY 1K
AUDUSD 274
GBPUSD 960
NZDUSD 397
AUDCAD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.00 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +26.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 120" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Forex.com-Live 123
0.08 × 12
Forex.com-Live 125
0.11 × 9
OANDA-v20 Live-1
0.60 × 78
OANDA-v20 Live-2
0.75 × 8
Never give up
İnceleme yok
2025.10.08 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 00:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 22:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 21:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 02:57
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 2.12% of days out of the 803 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 02:57
80% of trades performed within 11 days. This comprises 1.37% of days out of the 803 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 02:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.19 02:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
