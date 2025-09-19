SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Rzscalper7
Chan Wah Lee

Rzscalper7

Chan Wah Lee
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
7 (53.84%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
En iyi işlem:
0.50 USD
En kötü işlem:
-2.09 USD
Brüt kâr:
1.25 USD (183 pips)
Brüt zarar:
-4.33 USD (403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (0.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.70 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.30
Alım-satım etkinliği:
0.07%
Maks. mevduat yükü:
2.42%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
8 (61.54%)
Satış işlemleri:
5 (38.46%)
Kâr faktörü:
0.29
Beklenen getiri:
-0.24 USD
Ortalama kâr:
0.18 USD
Ortalama zarar:
-0.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.16 USD (2)
Aylık büyüme:
-3.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.10 USD
Maksimum:
4.16 USD (4.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.12% (4.16 USD)
Varlığa göre:
1.95% (1.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.i 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.i -3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.i -220
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.50 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The forex trading strategy based on market price breakout analysis. No martingale, grid, averaging, and other risky trading strategy.
İnceleme yok
2025.10.01 12:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.01 11:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.30 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 15:25
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 00:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.19 00:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 00:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
