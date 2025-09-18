Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 7 ICMarkets-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 6 RoboForexEU-MetaTrader 5 0.03 × 35 SwissquoteLtd-Server 0.30 × 456 AlpariEvrasia-Real01 0.32 × 258 Pepperstone-MT5-Live01 0.45 × 262 ForexTimeFXTM-MT5 0.62 × 34 XMGlobal-MT5 2 0.65 × 386 ForexTime-MT5 0.68 × 6163 Swissquote-Server 2.13 × 15189 FxPro-ECN 3.79 × 29 Alpari-MT5 4.00 × 1 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya