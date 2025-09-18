- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
30 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (14.29%)
En iyi işlem:
14.15 USD
En kötü işlem:
-58.40 USD
Brüt kâr:
157.26 USD (112 795 pips)
Brüt zarar:
-124.17 USD (71 955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (88.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.55 USD (18)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
97.35%
Maks. mevduat yükü:
173.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.32
Alış işlemleri:
11 (31.43%)
Satış işlemleri:
24 (68.57%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
5.24 USD
Ortalama zarar:
-24.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-102.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.54 USD (2)
Aylık büyüme:
11.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
102.54 USD (48.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.90% (102.54 USD)
Varlığa göre:
62.23% (352.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|EURUSD
|2
|USDJPY
|2
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|1
|USDJPY
|0
|NZDUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|117
|USDJPY
|52
|NZDUSD
|-47
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.15 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +88.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 35
|
SwissquoteLtd-Server
|0.30 × 456
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 262
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.62 × 34
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.68 × 6163
|
Swissquote-Server
|2.13 × 15189
|
FxPro-ECN
|3.79 × 29
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
783
USD
USD
2
0%
35
85%
97%
1.26
0.95
USD
USD
62%
1:100