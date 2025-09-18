SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ApexTrader
Luis Goncalves

ApexTrader

Luis Goncalves
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
SevenStarMarkeets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
43 (43.00%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (57.00%)
En iyi işlem:
27.73 USD
En kötü işlem:
-76.42 USD
Brüt kâr:
104.90 USD (354 636 pips)
Brüt zarar:
-212.31 USD (253 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (30.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.04 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
58.08%
Maks. mevduat yükü:
168.73%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
47 (47.00%)
Satış işlemleri:
53 (53.00%)
Kâr faktörü:
0.49
Beklenen getiri:
-1.07 USD
Ortalama kâr:
2.44 USD
Ortalama zarar:
-3.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-98.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-98.47 USD (13)
Aylık büyüme:
-67.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
119.63 USD
Maksimum:
178.86 USD (112.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.29% (178.86 USD)
Varlığa göre:
65.47% (105.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WS30 84
NDX 6
EURJPY 5
EURUSD 2
XAUUSD 2
NZDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WS30 25
NDX -120
EURJPY -11
EURUSD -1
XAUUSD 0
NZDJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WS30 119K
NDX -17K
EURJPY -556
EURUSD -38
XAUUSD 2
NZDJPY -64
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.73 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +30.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -98.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SevenStarMarkeets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Apex Index & Forex is a disciplined manual strategy trading major global indices and forex pairs. We believe performance comes from strategic patience, not constant activity. Our method combines macro and technical analysis to identify high-probability momentum setups, enforced by strict risk management protocols. This calculated approach aims to navigate volatility for consistent, risk-aware returns. The path to the apex is a marathon.
İnceleme yok
2025.09.24 06:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 04:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 20:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 16:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 00:57
Share of trading days is too low
2025.09.19 00:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 21:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 20:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.18 20:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 20:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
