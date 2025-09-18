- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
43 (43.00%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (57.00%)
En iyi işlem:
27.73 USD
En kötü işlem:
-76.42 USD
Brüt kâr:
104.90 USD (354 636 pips)
Brüt zarar:
-212.31 USD (253 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (30.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.04 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
58.08%
Maks. mevduat yükü:
168.73%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
47 (47.00%)
Satış işlemleri:
53 (53.00%)
Kâr faktörü:
0.49
Beklenen getiri:
-1.07 USD
Ortalama kâr:
2.44 USD
Ortalama zarar:
-3.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-98.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-98.47 USD (13)
Aylık büyüme:
-67.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
119.63 USD
Maksimum:
178.86 USD (112.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.29% (178.86 USD)
Varlığa göre:
65.47% (105.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WS30
|84
|NDX
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|2
|XAUUSD
|2
|NZDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WS30
|25
|NDX
|-120
|EURJPY
|-11
|EURUSD
|-1
|XAUUSD
|0
|NZDJPY
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WS30
|119K
|NDX
|-17K
|EURJPY
|-556
|EURUSD
|-38
|XAUUSD
|2
|NZDJPY
|-64
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.73 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +30.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -98.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SevenStarMarkeets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Apex Index & Forex is a disciplined manual strategy trading major global indices and forex pairs. We believe performance comes from strategic patience, not constant activity. Our method combines macro and technical analysis to identify high-probability momentum setups, enforced by strict risk management protocols. This calculated approach aims to navigate volatility for consistent, risk-aware returns. The path to the apex is a marathon.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-68%
0
0
USD
USD
44
USD
USD
2
0%
100
43%
58%
0.49
-1.07
USD
USD
85%
1:500