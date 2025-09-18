- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
24 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (29.41%)
En iyi işlem:
0.43 USD
En kötü işlem:
-2.00 USD
Brüt kâr:
3.32 USD (3 243 pips)
Brüt zarar:
-4.61 USD (2 703 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.56 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
41.53%
Maks. mevduat yükü:
0.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.36
Alış işlemleri:
29 (85.29%)
Satış işlemleri:
5 (14.71%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
0.14 USD
Ortalama zarar:
-0.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.52 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.96 USD
Maksimum:
3.63 USD (0.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.24% (3.63 USD)
Varlığa göre:
0.12% (1.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|21
|EURUSDm#
|10
|US100Cash
|2
|ChinaHCash
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|-2
|EURUSDm#
|1
|US100Cash
|0
|ChinaHCash
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|810
|EURUSDm#
|903
|US100Cash
|-384
|ChinaHCash
|-789
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.43 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
O controle do capital é tão importante quanto o conhecimento técnico.
