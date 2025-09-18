- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
12 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
6.66 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
34.61 USD (3 449 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
12 (34.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.61 USD (12)
Sharpe oranı:
1.30
Alım-satım etkinliği:
84.58%
Maks. mevduat yükü:
10.37%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
12 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.88 USD
Ortalama kâr:
2.88 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
17.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
17.93% (39.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|11
|AUDUSD
|2
|NZDJPY
|8
|USDJPY
|3
|CADJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDUSD
|161
|NZDJPY
|558
|USDJPY
|481
|CADJPY
|149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.66 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +34.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
TTCM-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 80
|
ICMarketsSC-Live15
|0.25 × 85
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
ICMarketsSC-Live22
|0.40 × 10
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
USD
235
USD
USD
3
0%
12
100%
85%
n/a
2.88
USD
USD
18%
1:300