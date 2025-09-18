- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
30.25 USD
En kötü işlem:
-0.75 USD
Brüt kâr:
92.47 USD (1 529 pips)
Brüt zarar:
-0.75 USD (1 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (51.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.13 USD (4)
Sharpe oranı:
1.00
Alım-satım etkinliği:
93.32%
Maks. mevduat yükü:
2.91%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
122.29
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
123.29
Beklenen getiri:
10.19 USD
Ortalama kâr:
11.56 USD
Ortalama zarar:
-0.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.75 USD (1)
Aylık büyüme:
0.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.75 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.01% (0.75 USD)
Varlığa göre:
6.21% (626.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|EURGBP
|3
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|48
|EURGBP
|26
|USDCAD
|18
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1K
|EURGBP
|289
|USDCAD
|220
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 205
|
RVForex-Demo
|0.00 × 7
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 156
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
WeTradeBroker-Live1
|0.00 × 15
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 11
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
JMFinancial2-Live
|0.00 × 11
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
SmartTradeCo-Real
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 12
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 196
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 5
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
9
88%
93%
123.29
10.19
USD
USD
6%
1:500