Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade5 0.00 × 6 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 205 RVForex-Demo 0.00 × 7 Prosperity-Live 0.00 × 1 TTCM-Live3 0.00 × 156 IFCMarketsLtd-Real 0.00 × 1 SGTMarkets-Live 0.00 × 1 FXGiantsBM-Real10 0.00 × 16 FXCC1-Live 0.00 × 195 WeTradeBroker-Live1 0.00 × 15 Axi-US03-Demo 0.00 × 11 TegasFX-Live-UK 0.00 × 1 AlpariEvrasia-ECN1 0.00 × 1 KOT-Live2 0.00 × 48 JMFinancial2-Live 0.00 × 11 SADASoftware-LiveLiquidity1 0.00 × 2 Aglobe-Live-1 0.00 × 2 USKMarkets-Live 0.00 × 3 SmartTradeCo-Real 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 12 AtlanticPearl-Live 1 0.00 × 80 XMGlobal-Real 16 0.00 × 1 VitalMarkets-Live 0.00 × 8 TitanFX-Demo01 0.00 × 196 CapitalComBY-Real 0.00 × 5 929 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya