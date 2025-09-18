- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.14 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
8.14 USD (813 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (8.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.14 USD (8)
Sharpe oranı:
27.46
Alım-satım etkinliği:
8.64%
Maks. mevduat yükü:
6.79%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
1.02 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
8.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.83% (2.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|813
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.14 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +8.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 11
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 10
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-Real15
|0.00 × 10
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 11
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 12
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
