SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Messina Atlantic Pearl
Walter Joseph Dillard

Messina Atlantic Pearl

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 4%
AtlanticPearl-Live 1
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
414
Kârla kapanan işlemler:
284 (68.59%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (31.40%)
En iyi işlem:
127.02 USD
En kötü işlem:
-453.57 USD
Brüt kâr:
3 968.14 USD (123 499 pips)
Brüt zarar:
-3 539.29 USD (65 704 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (186.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
350.80 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
43.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
220 (53.14%)
Satış işlemleri:
194 (46.86%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
13.97 USD
Ortalama zarar:
-27.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-397.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-651.17 USD (3)
Aylık büyüme:
4.97%
Yıllık tahmin:
60.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
242.71 USD
Maksimum:
825.81 USD (7.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.79% (825.81 USD)
Varlığa göre:
4.36% (458.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 244
EURCHF 31
EURSGD 24
GBPNZD 23
GBPAUD 16
EURUSD 13
EURNZD 11
EURAUD 11
NZDUSD 10
USDCAD 9
CADCHF 6
EURCAD 4
NZDCAD 3
NZDCHF 3
GBPCAD 2
USDCHF 2
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -164
EURCHF 65
EURSGD 34
GBPNZD 20
GBPAUD 19
EURUSD 140
EURNZD 137
EURAUD 17
NZDUSD 87
USDCAD 11
CADCHF 14
EURCAD 31
NZDCAD 4
NZDCHF 7
GBPCAD 3
USDCHF -4
GBPUSD 9
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 37K
EURCHF 3.1K
EURSGD 2K
GBPNZD 2.1K
GBPAUD 298
EURUSD 3K
EURNZD 5.7K
EURAUD -1.8K
NZDUSD 3.1K
USDCAD 251
CADCHF 631
EURCAD 1.6K
NZDCAD 310
NZDCHF 305
GBPCAD 215
USDCHF -167
GBPUSD 189
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +127.02 USD
En kötü işlem: -454 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +186.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -397.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AtlanticPearl-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live08
0.00 × 2
Weltrade-Live
4.00 × 14
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
For monitoring purposes only. 
İnceleme yok
2025.09.26 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 332 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 13:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.62% of days out of 325 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Messina Atlantic Pearl
Ayda 999 USD
4%
0
0
USD
11K
USD
48
99%
414
68%
100%
1.12
1.04
USD
8%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.