Abdussuhud

Maxco

Abdussuhud
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Maxco-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
292
Kârla kapanan işlemler:
222 (76.02%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (23.97%)
En iyi işlem:
898.40 USD
En kötü işlem:
-3 821.00 USD
Brüt kâr:
17 678.61 USD (65 390 pips)
Brüt zarar:
-28 342.88 USD (98 703 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (1 979.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 979.40 USD (28)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
87.25%
Maks. mevduat yükü:
5.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
168 (57.53%)
Satış işlemleri:
124 (42.47%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-36.52 USD
Ortalama kâr:
79.63 USD
Ortalama zarar:
-404.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-3 434.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 501.00 USD (6)
Aylık büyüme:
-36.16%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 111.87 USD
Maksimum:
19 989.48 USD (105.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.63% (16 380.06 USD)
Varlığa göre:
14.55% (4 371.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDs 199
EURUSDs 32
AUDUSDs 27
EURGBPs 15
USDJPYs 6
USDCADs 5
USDCHFs 5
EURJPYs 2
NAS100.N 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDs -10K
EURUSDs 1.7K
AUDUSDs 585
EURGBPs 625
USDJPYs -1.8K
USDCADs -471
USDCHFs -1.4K
EURJPYs -4
NAS100.N 58
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDs -36K
EURUSDs 2.2K
AUDUSDs 1.6K
EURGBPs 147
USDJPYs -1.8K
USDCADs -1.9K
USDCHFs -584
EURJPYs -62
NAS100.N 2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +898.40 USD
En kötü işlem: -3 821 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 979.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 434.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Maxco-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Growing By Doing
İnceleme yok
2025.09.18 12:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.36% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
