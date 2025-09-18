SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Stable Trading
Jeevanantham Duraisamy

Stable Trading

Jeevanantham Duraisamy
0 inceleme
Güvenilirlik
119 hafta
0 / 0 USD
Ayda 36 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 149%
Tickmill-Live02
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 103
Kârla kapanan işlemler:
1 278 (60.77%)
Zararla kapanan işlemler:
825 (39.23%)
En iyi işlem:
808.16 USD
En kötü işlem:
-845.18 USD
Brüt kâr:
21 016.60 USD (440 307 pips)
Brüt zarar:
-17 388.68 USD (381 574 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (262.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
834.74 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
14.07%
Maks. mevduat yükü:
1.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
3.80
Alış işlemleri:
1 104 (52.50%)
Satış işlemleri:
999 (47.50%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
16.44 USD
Ortalama zarar:
-21.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-738.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-886.77 USD (6)
Aylık büyüme:
18.66%
Yıllık tahmin:
226.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
615.06 USD
Maksimum:
955.34 USD (9.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.59% (868.08 USD)
Varlığa göre:
3.46% (45.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1256
GBPJPY 57
GBPUSD 57
USDJPY 50
EURJPY 49
USDCHF 47
USDCAD 45
CHFJPY 43
EURUSD 38
AUDUSD 33
GBPNZD 33
GBPCHF 32
NZDUSD 31
AUDJPY 30
EURCAD 29
GBPCAD 25
NZDJPY 24
EURNZD 23
AUDCAD 22
EURAUD 22
EURCHF 21
AUDNZD 21
GBPAUD 19
EURGBP 15
CADCHF 14
NZDCAD 13
XTIUSD 13
CADJPY 13
AUDCHF 12
NZDCHF 10
DE40 2
NZDSGD 1
US30 1
US500 1
XAGUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY 359
GBPUSD -86
USDJPY -21
EURJPY -123
USDCHF -199
USDCAD 69
CHFJPY 397
EURUSD 241
AUDUSD 330
GBPNZD 322
GBPCHF 151
NZDUSD 116
AUDJPY 38
EURCAD 208
GBPCAD 0
NZDJPY 88
EURNZD -16
AUDCAD -235
EURAUD 85
EURCHF 178
AUDNZD 92
GBPAUD 3
EURGBP 96
CADCHF 149
NZDCAD -51
XTIUSD 119
CADJPY 120
AUDCHF 79
NZDCHF 37
DE40 0
NZDSGD 0
US30 0
US500 0
XAGUSD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
GBPJPY 7.2K
GBPUSD 1.7K
USDJPY 480
EURJPY -2.9K
USDCHF -1.6K
USDCAD -299
CHFJPY 11K
EURUSD 4.4K
AUDUSD 2.1K
GBPNZD 11K
GBPCHF 1.1K
NZDUSD 544
AUDJPY 96
EURCAD 3.6K
GBPCAD -1.5K
NZDJPY 2.3K
EURNZD -2.5K
AUDCAD -182
EURAUD 2.4K
EURCHF 978
AUDNZD 1.8K
GBPAUD -39
EURGBP 1.2K
CADCHF 1.7K
NZDCAD 160
XTIUSD 292
CADJPY 2.1K
AUDCHF 372
NZDCHF 657
DE40 -916
NZDSGD 4
US30 1.3K
US500 861
XAGUSD -35
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +808.16 USD
En kötü işlem: -845 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +262.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -738.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 2
XMUK-Real 15
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
ProtonCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.07 × 27
BlackBullMarkets-Live
0.08 × 40
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 317
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.33 × 501
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
Hankotrade-Live
0.46 × 138
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
Exness-Real3
0.51 × 59
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 49772
ICMarkets-Live07
0.64 × 152
TradersWay-Live 2
0.65 × 85
TickmillUK-Live03
0.66 × 3561
ICMarkets-Live18
0.68 × 319
ICMarketsSC-Live01
0.69 × 16
ForexTime-ECN
0.73 × 26
TradeWise-LiveUS
0.75 × 557
Tickmill-Live09
0.75 × 695
295 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.18 12:05
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 2.31% of days out of 821 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 12:05
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Stable Trading
Ayda 36 USD
149%
0
0
USD
1.3K
USD
119
0%
2 103
60%
14%
1.20
1.73
USD
56%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.