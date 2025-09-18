- Büyüme
İşlemler:
2 103
Kârla kapanan işlemler:
1 278 (60.77%)
Zararla kapanan işlemler:
825 (39.23%)
En iyi işlem:
808.16 USD
En kötü işlem:
-845.18 USD
Brüt kâr:
21 016.60 USD (440 307 pips)
Brüt zarar:
-17 388.68 USD (381 574 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (262.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
834.74 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
14.07%
Maks. mevduat yükü:
1.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
3.80
Alış işlemleri:
1 104 (52.50%)
Satış işlemleri:
999 (47.50%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
16.44 USD
Ortalama zarar:
-21.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-738.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-886.77 USD (6)
Aylık büyüme:
18.66%
Yıllık tahmin:
226.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
615.06 USD
Maksimum:
955.34 USD (9.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.59% (868.08 USD)
Varlığa göre:
3.46% (45.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1256
|GBPJPY
|57
|GBPUSD
|57
|USDJPY
|50
|EURJPY
|49
|USDCHF
|47
|USDCAD
|45
|CHFJPY
|43
|EURUSD
|38
|AUDUSD
|33
|GBPNZD
|33
|GBPCHF
|32
|NZDUSD
|31
|AUDJPY
|30
|EURCAD
|29
|GBPCAD
|25
|NZDJPY
|24
|EURNZD
|23
|AUDCAD
|22
|EURAUD
|22
|EURCHF
|21
|AUDNZD
|21
|GBPAUD
|19
|EURGBP
|15
|CADCHF
|14
|NZDCAD
|13
|XTIUSD
|13
|CADJPY
|13
|AUDCHF
|12
|NZDCHF
|10
|DE40
|2
|NZDSGD
|1
|US30
|1
|US500
|1
|XAGUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPJPY
|359
|GBPUSD
|-86
|USDJPY
|-21
|EURJPY
|-123
|USDCHF
|-199
|USDCAD
|69
|CHFJPY
|397
|EURUSD
|241
|AUDUSD
|330
|GBPNZD
|322
|GBPCHF
|151
|NZDUSD
|116
|AUDJPY
|38
|EURCAD
|208
|GBPCAD
|0
|NZDJPY
|88
|EURNZD
|-16
|AUDCAD
|-235
|EURAUD
|85
|EURCHF
|178
|AUDNZD
|92
|GBPAUD
|3
|EURGBP
|96
|CADCHF
|149
|NZDCAD
|-51
|XTIUSD
|119
|CADJPY
|120
|AUDCHF
|79
|NZDCHF
|37
|DE40
|0
|NZDSGD
|0
|US30
|0
|US500
|0
|XAGUSD
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|7.2K
|GBPUSD
|1.7K
|USDJPY
|480
|EURJPY
|-2.9K
|USDCHF
|-1.6K
|USDCAD
|-299
|CHFJPY
|11K
|EURUSD
|4.4K
|AUDUSD
|2.1K
|GBPNZD
|11K
|GBPCHF
|1.1K
|NZDUSD
|544
|AUDJPY
|96
|EURCAD
|3.6K
|GBPCAD
|-1.5K
|NZDJPY
|2.3K
|EURNZD
|-2.5K
|AUDCAD
|-182
|EURAUD
|2.4K
|EURCHF
|978
|AUDNZD
|1.8K
|GBPAUD
|-39
|EURGBP
|1.2K
|CADCHF
|1.7K
|NZDCAD
|160
|XTIUSD
|292
|CADJPY
|2.1K
|AUDCHF
|372
|NZDCHF
|657
|DE40
|-916
|NZDSGD
|4
|US30
|1.3K
|US500
|861
|XAGUSD
|-35
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +808.16 USD
En kötü işlem: -845 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +262.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -738.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 2
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
ProtonCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.07 × 27
|
BlackBullMarkets-Live
|0.08 × 40
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.13 × 317
|
IronFXBM-Real4
|0.20 × 5
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 501
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.39 × 75
|
Hankotrade-Live
|0.46 × 138
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
Exness-Real3
|0.51 × 59
|
MocazFinancial-Live
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 49772
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 152
|
TradersWay-Live 2
|0.65 × 85
|
TickmillUK-Live03
|0.66 × 3561
|
ICMarkets-Live18
|0.68 × 319
|
ICMarketsSC-Live01
|0.69 × 16
|
ForexTime-ECN
|0.73 × 26
|
TradeWise-LiveUS
|0.75 × 557
|
Tickmill-Live09
|0.75 × 695
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 36 USD
149%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
119
0%
2 103
60%
14%
1.20
1.73
USD
USD
56%
1:500