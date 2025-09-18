Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OracleFinanceInternational-Live 0.00 × 1 FXCL-Main2 0.00 × 2 XMUK-Real 15 0.00 × 1 Swissquote-Real1 0.00 × 1 ProtonCapital-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live19 0.07 × 27 BlackBullMarkets-Live 0.08 × 40 AdmiralMarkets-Live3 0.13 × 317 IronFXBM-Real4 0.20 × 5 UniverseWheel-Live 0.33 × 501 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.39 × 75 Hankotrade-Live 0.46 × 138 AxiTrader-US06-Live 0.50 × 2 EquitiGroup-Live 0.50 × 4 Exness-Real3 0.51 × 59 MocazFinancial-Live 0.60 × 5 Tickmill-Live02 0.61 × 49772 ICMarkets-Live07 0.64 × 152 TradersWay-Live 2 0.65 × 85 TickmillUK-Live03 0.66 × 3561 ICMarkets-Live18 0.68 × 319 ICMarketsSC-Live01 0.69 × 16 ForexTime-ECN 0.73 × 26 TradeWise-LiveUS 0.75 × 557 Tickmill-Live09 0.75 × 695 295 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya