Reynalda Anindia Mawarni

London School Bus

Reynalda Anindia Mawarni
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 61%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
31 (50.81%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (49.18%)
En iyi işlem:
9.93 USD
En kötü işlem:
-7.04 USD
Brüt kâr:
143.31 USD (14 096 pips)
Brüt zarar:
-82.32 USD (4 174 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (73.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.21 USD (12)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
4.49%
Maks. mevduat yükü:
7.39%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.63
Alış işlemleri:
47 (77.05%)
Satış işlemleri:
14 (22.95%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
1.00 USD
Ortalama kâr:
4.62 USD
Ortalama zarar:
-2.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-29.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.46 USD (7)
Aylık büyüme:
18.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.46 USD
Maksimum:
37.40 USD (26.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.46% (29.46 USD)
Varlığa göre:
2.00% (3.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 61
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 9.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.93 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +73.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Standard4
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 177
CXMDirect-Live
0.00 × 6
Markets.com2-MarketsX
0.00 × 87
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 48
CMCMarkets1-Canada
0.00 × 1
Exness-Real8
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 4
AAFXTrading-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VTSynergy-Live-UK-2
0.00 × 15
JustForex-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live5
0.00 × 37
XMTrading-Real 45
0.00 × 22
OrientalWealth2-Live
0.00 × 6
CedarLLC-Real2
0.00 × 6
LiteForex-Cent2.com
0.00 × 6
Hankotrade-Live
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
TitanFX-05
0.00 × 198
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real05
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 10
Exness-Real16
0.00 × 4
Exness-Real28
0.00 × 32
780 daha fazla...
GBPUSD Only 
Timeframe H1


I'm holding my position, please dont follow if youre impatient

2025.09.29 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
London School Bus
Ayda 30 USD
61%
0
0
USD
161
USD
9
0%
61
50%
4%
1.74
1.00
USD
29%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.