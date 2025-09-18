SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VinafunderVIP
Tran Huu Thang

VinafunderVIP

Tran Huu Thang
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -15%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
430
Kârla kapanan işlemler:
307 (71.39%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (28.60%)
En iyi işlem:
22.52 USD
En kötü işlem:
-38.77 USD
Brüt kâr:
448.33 USD (239 438 pips)
Brüt zarar:
-559.32 USD (133 415 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (42.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.65 USD (29)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
121.23%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
137
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
271 (63.02%)
Satış işlemleri:
159 (36.98%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.26 USD
Ortalama kâr:
1.46 USD
Ortalama zarar:
-4.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-40.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-260.22 USD (8)
Aylık büyüme:
-21.97%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110.99 USD
Maksimum:
283.42 USD (25.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.12% (283.42 USD)
Varlığa göre:
79.69% (595.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 36
CHFJPY 24
EURGBP 23
GBPCAD 20
EURCAD 20
GBPCHF 19
AUDNZD 18
GBPNZD 17
USDCHF 17
CADCHF 17
NZDCHF 16
EURNZD 16
EURJPY 16
AUDUSD 14
USDJPY 14
GBPJPY 14
NZDUSD 14
USDCAD 14
EURUSD 11
EURCHF 11
AUDCHF 10
AUDJPY 10
GBPAUD 10
DE30 8
EURAUD 8
NZDCAD 6
NZDJPY 6
CADJPY 6
AUDCAD 5
BTCUSD 4
XAUUSD 3
US30 2
USOIL 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -108
CHFJPY -11
EURGBP -12
GBPCAD 6
EURCAD 11
GBPCHF -3
AUDNZD 2
GBPNZD 14
USDCHF 14
CADCHF 9
NZDCHF 12
EURNZD 21
EURJPY 1
AUDUSD 11
USDJPY 8
GBPJPY 16
NZDUSD -112
USDCAD -22
EURUSD 2
EURCHF 9
AUDCHF 1
AUDJPY 11
GBPAUD 15
DE30 3
EURAUD 12
NZDCAD 3
NZDJPY 5
CADJPY -7
AUDCAD 6
BTCUSD 3
XAUUSD 1
US30 -21
USOIL -12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -8.7K
CHFJPY -1.6K
EURGBP 278
GBPCAD 834
EURCAD 1.6K
GBPCHF -208
AUDNZD 382
GBPNZD 2.4K
USDCHF 1.1K
CADCHF 784
NZDCHF 1K
EURNZD 3.6K
EURJPY 175
AUDUSD 1.1K
USDJPY 1.2K
GBPJPY 2.4K
NZDUSD -11K
USDCAD -3.2K
EURUSD 1.3K
EURCHF 723
AUDCHF 47
AUDJPY 1.6K
GBPAUD 2.3K
DE30 169
EURAUD 1.4K
NZDCAD 480
NZDJPY 757
CADJPY -873
AUDCAD 855
BTCUSD 106K
XAUUSD 1.3K
US30 -1.9K
USOIL -244
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.52 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +42.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
Axi-US12-Live
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
Activtrades-5
0.00 × 15
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 9
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
FTMO-Server2
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 18
ICTrading-Live29
0.00 × 21
JFD-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 15
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
557 daha fazla...
Trader Currency trend


İnceleme yok
2025.10.17 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 18:52
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 06:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 01:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 09:49
Share of trading days is too low
2025.09.29 08:37
Share of trading days is too low
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 14:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 10:53
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 6.2% of days out of the 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 10:53
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.33% of days out of the 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
