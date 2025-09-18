- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
430
Kârla kapanan işlemler:
307 (71.39%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (28.60%)
En iyi işlem:
22.52 USD
En kötü işlem:
-38.77 USD
Brüt kâr:
448.33 USD (239 438 pips)
Brüt zarar:
-559.32 USD (133 415 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (42.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.65 USD (29)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
121.23%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
137
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
271 (63.02%)
Satış işlemleri:
159 (36.98%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.26 USD
Ortalama kâr:
1.46 USD
Ortalama zarar:
-4.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-40.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-260.22 USD (8)
Aylık büyüme:
-21.97%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110.99 USD
Maksimum:
283.42 USD (25.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.12% (283.42 USD)
Varlığa göre:
79.69% (595.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|36
|CHFJPY
|24
|EURGBP
|23
|GBPCAD
|20
|EURCAD
|20
|GBPCHF
|19
|AUDNZD
|18
|GBPNZD
|17
|USDCHF
|17
|CADCHF
|17
|NZDCHF
|16
|EURNZD
|16
|EURJPY
|16
|AUDUSD
|14
|USDJPY
|14
|GBPJPY
|14
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|14
|EURUSD
|11
|EURCHF
|11
|AUDCHF
|10
|AUDJPY
|10
|GBPAUD
|10
|DE30
|8
|EURAUD
|8
|NZDCAD
|6
|NZDJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDCAD
|5
|BTCUSD
|4
|XAUUSD
|3
|US30
|2
|USOIL
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-108
|CHFJPY
|-11
|EURGBP
|-12
|GBPCAD
|6
|EURCAD
|11
|GBPCHF
|-3
|AUDNZD
|2
|GBPNZD
|14
|USDCHF
|14
|CADCHF
|9
|NZDCHF
|12
|EURNZD
|21
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|11
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|16
|NZDUSD
|-112
|USDCAD
|-22
|EURUSD
|2
|EURCHF
|9
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|11
|GBPAUD
|15
|DE30
|3
|EURAUD
|12
|NZDCAD
|3
|NZDJPY
|5
|CADJPY
|-7
|AUDCAD
|6
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|1
|US30
|-21
|USOIL
|-12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-8.7K
|CHFJPY
|-1.6K
|EURGBP
|278
|GBPCAD
|834
|EURCAD
|1.6K
|GBPCHF
|-208
|AUDNZD
|382
|GBPNZD
|2.4K
|USDCHF
|1.1K
|CADCHF
|784
|NZDCHF
|1K
|EURNZD
|3.6K
|EURJPY
|175
|AUDUSD
|1.1K
|USDJPY
|1.2K
|GBPJPY
|2.4K
|NZDUSD
|-11K
|USDCAD
|-3.2K
|EURUSD
|1.3K
|EURCHF
|723
|AUDCHF
|47
|AUDJPY
|1.6K
|GBPAUD
|2.3K
|DE30
|169
|EURAUD
|1.4K
|NZDCAD
|480
|NZDJPY
|757
|CADJPY
|-873
|AUDCAD
|855
|BTCUSD
|106K
|XAUUSD
|1.3K
|US30
|-1.9K
|USOIL
|-244
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.52 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +42.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 18
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
Activtrades-5
|0.00 × 15
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 9
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 18
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
JFD-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 15
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
Trader Currency trend
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-15%
0
0
USD
USD
513
USD
USD
17
93%
430
71%
100%
0.80
-0.26
USD
USD
80%
1:200