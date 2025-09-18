SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Rugambasignal
Guy Ntwari Rugamba

Rugambasignal

Guy Ntwari Rugamba
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
Exness-MT5Real27
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
31 (64.58%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (35.42%)
En iyi işlem:
111.41 USD
En kötü işlem:
-106.45 USD
Brüt kâr:
1 650.83 USD (165 071 pips)
Brüt zarar:
-1 231.38 USD (132 232 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (192.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
334.26 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
7.34%
Maks. mevduat yükü:
82.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
34 (70.83%)
Satış işlemleri:
14 (29.17%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
8.74 USD
Ortalama kâr:
53.25 USD
Ortalama zarar:
-72.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-327.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-327.00 USD (4)
Aylık büyüme:
29.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
327.00 USD
Maksimum:
327.00 USD (21.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.41% (327.00 USD)
Varlığa göre:
10.35% (151.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 419
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +111.41 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +192.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -327.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Welcome Home
İnceleme yok
2025.09.25 06:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rugambasignal
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
1.5K
USD
5
0%
48
64%
7%
1.34
8.74
USD
21%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.