Georges Marcelo Almeida De Holanda

COPY TRADER GMFX CAPITAL GOLD USD

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 35%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
737
Kârla kapanan işlemler:
640 (86.83%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (13.16%)
En iyi işlem:
8.79 USD
En kötü işlem:
-21.08 USD
Brüt kâr:
617.68 USD (71 295 pips)
Brüt zarar:
-344.92 USD (31 324 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (52.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.28 USD (53)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
61.85%
Maks. mevduat yükü:
14.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
493
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
3.67
Alış işlemleri:
711 (96.47%)
Satış işlemleri:
26 (3.53%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
0.97 USD
Ortalama zarar:
-3.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-39.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.34 USD (5)
Aylık büyüme:
35.33%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
74.34 USD (9.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.15% (39.07 USD)
Varlığa göre:
36.16% (429.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 731
XAUEUR 5
AUDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 267
XAUEUR 6
AUDCAD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 40K
XAUEUR 569
AUDCAD 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.79 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +52.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
TradersGlobalGroup-Live 2
0.33 × 24
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.60 × 40
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.83 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.88 × 33
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 62
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.23 × 93
FusionMarkets-Demo
1.33 × 126
TitanFX-03
1.46 × 174
ICMarketsSC-Live19
1.50 × 2
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
68 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 10:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 08:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 08:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
