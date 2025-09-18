- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
737
Kârla kapanan işlemler:
640 (86.83%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (13.16%)
En iyi işlem:
8.79 USD
En kötü işlem:
-21.08 USD
Brüt kâr:
617.68 USD (71 295 pips)
Brüt zarar:
-344.92 USD (31 324 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (52.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.28 USD (53)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
61.85%
Maks. mevduat yükü:
14.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
493
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
3.67
Alış işlemleri:
711 (96.47%)
Satış işlemleri:
26 (3.53%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
0.97 USD
Ortalama zarar:
-3.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-39.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.34 USD (5)
Aylık büyüme:
35.33%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
74.34 USD (9.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.15% (39.07 USD)
Varlığa göre:
36.16% (429.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|731
|XAUEUR
|5
|AUDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|267
|XAUEUR
|6
|AUDCAD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|40K
|XAUEUR
|569
|AUDCAD
|4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.79 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +52.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.60 × 40
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.83 × 83
|
ICMarketsSC-Live09
|0.88 × 33
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
ICMarketsSC-Live24
|0.94 × 62
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.23 × 93
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 126
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
ICMarketsSC-Live19
|1.50 × 2
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
