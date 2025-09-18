SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MT5 Swing 2
Gavin Neo Hung Ming

MT5 Swing 2

Gavin Neo Hung Ming
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
1 / 2.1K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 57%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
36 (40.44%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (59.55%)
En iyi işlem:
409.84 USD
En kötü işlem:
-150.75 USD
Brüt kâr:
7 047.37 USD (465 762 pips)
Brüt zarar:
-4 619.65 USD (125 912 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 654.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 654.79 USD (9)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
80.36%
Maks. mevduat yükü:
53.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
45 (50.56%)
Satış işlemleri:
44 (49.44%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
27.28 USD
Ortalama kâr:
195.76 USD
Ortalama zarar:
-87.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-2 041.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 041.60 USD (24)
Aylık büyüme:
7.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
511.30 USD
Maksimum:
2 041.60 USD (57.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.83% (2 041.60 USD)
Varlığa göre:
12.41% (369.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 28
DE40 26
GBPJPY 15
US30 13
USTEC 4
JP225 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -508
DE40 2.4K
GBPJPY -352
US30 1.3K
USTEC -417
JP225 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -240
DE40 240K
GBPJPY -1.7K
US30 129K
USTEC -26K
JP225 -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +409.84 USD
En kötü işlem: -151 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +1 654.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 041.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.02 × 46
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 172
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
1.60 × 2918
Exness-MT5Real28
1.88 × 8
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
FusionMarkets-Live
2.40 × 156
FPMarkets-Live
3.00 × 1
40 daha fazla...
MT5 Swing Trading
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 12:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 09:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 08:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
