- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
36 (40.44%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (59.55%)
En iyi işlem:
409.84 USD
En kötü işlem:
-150.75 USD
Brüt kâr:
7 047.37 USD (465 762 pips)
Brüt zarar:
-4 619.65 USD (125 912 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 654.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 654.79 USD (9)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
80.36%
Maks. mevduat yükü:
53.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
45 (50.56%)
Satış işlemleri:
44 (49.44%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
27.28 USD
Ortalama kâr:
195.76 USD
Ortalama zarar:
-87.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-2 041.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 041.60 USD (24)
Aylık büyüme:
7.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
511.30 USD
Maksimum:
2 041.60 USD (57.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.83% (2 041.60 USD)
Varlığa göre:
12.41% (369.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|28
|DE40
|26
|GBPJPY
|15
|US30
|13
|USTEC
|4
|JP225
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-508
|DE40
|2.4K
|GBPJPY
|-352
|US30
|1.3K
|USTEC
|-417
|JP225
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-240
|DE40
|240K
|GBPJPY
|-1.7K
|US30
|129K
|USTEC
|-26K
|JP225
|-1.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +409.84 USD
En kötü işlem: -151 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +1 654.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 041.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.02 × 46
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real31
|0.60 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5
|0.64 × 172
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.89 × 28
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.60 × 2918
|
Exness-MT5Real28
|1.88 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
FusionMarkets-Live
|2.40 × 156
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
MT5 Swing Trading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
57%
1
2.1K
USD
USD
5.3K
USD
USD
6
0%
89
40%
80%
1.52
27.28
USD
USD
63%
1:500