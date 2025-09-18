- Büyüme
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
14 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (17.65%)
En iyi işlem:
1.35 USD
En kötü işlem:
-0.25 USD
Brüt kâr:
5.45 USD (482 pips)
Brüt zarar:
-0.39 USD (32 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (4.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.04 USD (11)
Sharpe oranı:
0.82
Alım-satım etkinliği:
7.50%
Maks. mevduat yükü:
15.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
20.24
Alış işlemleri:
12 (70.59%)
Satış işlemleri:
5 (29.41%)
Kâr faktörü:
13.97
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
0.39 USD
Ortalama zarar:
-0.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.25 USD (1)
Aylık büyüme:
8.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.25 USD (0.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.39% (0.25 USD)
Varlığa göre:
11.56% (7.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|5
|USDCAD
|5
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|2
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|0
|EURAUD
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|146
|USDCAD
|144
|GBPUSD
|128
|AUDUSD
|50
|EURAUD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.35 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.13 × 8
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live10
|0.41 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.50 × 232
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 291
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 770
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live12
|0.81 × 428
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
ICMarkets-Live14
|0.98 × 41
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 961
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 25
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.01 × 2548
|
Tickmill-Live
|1.01 × 1677
|
ICMarkets-Live18
|1.06 × 95
|
ICMarkets-Live17
|1.10 × 10
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
68
USD
USD
2
100%
17
82%
7%
13.97
0.30
USD
USD
12%
1:500