Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 2 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live12 0.13 × 8 VantageFXInternational-Live 2 0.33 × 3 Tickmill-Live10 0.41 × 17 ICMarketsSC-Live09 0.50 × 232 ICMarkets-Live16 0.50 × 2 Tickmill-Live05 0.51 × 291 ICMarkets-Live07 0.67 × 770 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 ICMarkets-Live12 0.81 × 428 ICMarketsSC-Live06 0.94 × 500 ICMarkets-Live14 0.98 × 41 ICMarketsSC-Live15 0.99 × 961 Tickmill-Live08 1.00 × 25 ICMarkets-Live10 1.00 × 1 TitanFX-05 1.00 × 1 Tickmill-Live02 1.01 × 2548 Tickmill-Live 1.01 × 1677 ICMarkets-Live18 1.06 × 95 ICMarkets-Live17 1.10 × 10 64 daha fazla...