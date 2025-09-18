- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
351
Kârla kapanan işlemler:
214 (60.96%)
Zararla kapanan işlemler:
137 (39.03%)
En iyi işlem:
26.20 USD
En kötü işlem:
-12.46 USD
Brüt kâr:
523.25 USD (31 192 pips)
Brüt zarar:
-258.28 USD (23 209 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (82.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.67 USD (17)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
36.21%
Maks. mevduat yükü:
81.86%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
150
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.25
Alış işlemleri:
129 (36.75%)
Satış işlemleri:
222 (63.25%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
2.45 USD
Ortalama zarar:
-1.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-62.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.32 USD (10)
Aylık büyüme:
536.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.73 USD
Maksimum:
62.32 USD (20.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.71% (62.32 USD)
Varlığa göre:
26.52% (208.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|263
|XAUUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|102
|XAUUSD
|163
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.9K
|XAUUSD
|6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.20 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +82.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 25
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.02 × 182
|
Tickmill-Live10
|0.11 × 94
|
ThreeTrader-Live
|0.14 × 551
|
ICMarketsSC-Live26
|0.45 × 1076
|
BlueberryMarkets-Live
|0.64 × 242
|
Exness-Real11
|0.66 × 56
|
Tickmill-Live04
|0.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live32
|0.78 × 6791
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
Pepperstone-Edge12
|1.35 × 183
|
OctaFX-Real7
|1.39 × 346
|
OctaFX-Real
|2.12 × 281
|
OctaFX-Real3
|2.63 × 48
|
SageFx-Live
|3.47 × 167
|
NPBFX-Real
|3.60 × 10
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|4.17 × 1785
|
RoboForex-Pro-2
|4.36 × 469
|
OctaFX-Real8
|4.67 × 244
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
FBS-Real-2
|6.42 × 510
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
USD
296
USD
USD
5
0%
351
60%
36%
2.02
0.75
USD
USD
27%
1:500