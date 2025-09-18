SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TimoCrypt
Nawawi

TimoCrypt

Nawawi
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
OctaFX-Real3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
351
Kârla kapanan işlemler:
214 (60.96%)
Zararla kapanan işlemler:
137 (39.03%)
En iyi işlem:
26.20 USD
En kötü işlem:
-12.46 USD
Brüt kâr:
523.25 USD (31 192 pips)
Brüt zarar:
-258.28 USD (23 209 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (82.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.67 USD (17)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
36.21%
Maks. mevduat yükü:
81.86%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
150
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.25
Alış işlemleri:
129 (36.75%)
Satış işlemleri:
222 (63.25%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
2.45 USD
Ortalama zarar:
-1.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-62.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.32 USD (10)
Aylık büyüme:
536.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.73 USD
Maksimum:
62.32 USD (20.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.71% (62.32 USD)
Varlığa göre:
26.52% (208.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 263
XAUUSD 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 102
XAUUSD 163
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.9K
XAUUSD 6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.20 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +82.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
RoboForex-Prime
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 2
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.02 × 182
Tickmill-Live10
0.11 × 94
ThreeTrader-Live
0.14 × 551
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 1076
BlueberryMarkets-Live
0.64 × 242
Exness-Real11
0.66 × 56
Tickmill-Live04
0.70 × 10
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 46
Pepperstone-Edge12
1.35 × 183
OctaFX-Real7
1.39 × 346
OctaFX-Real
2.12 × 281
OctaFX-Real3
2.63 × 48
SageFx-Live
3.47 × 167
NPBFX-Real
3.60 × 10
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
RoboForex-Pro-2
4.36 × 469
OctaFX-Real8
4.67 × 244
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
FBS-Real-2
6.42 × 510
3 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.02 10:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 02:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 02:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 10:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 07:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 14:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 09:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TimoCrypt
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
296
USD
5
0%
351
60%
36%
2.02
0.75
USD
27%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.