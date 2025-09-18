- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
30 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (25.00%)
En iyi işlem:
101.95 USD
En kötü işlem:
-91.76 USD
Brüt kâr:
486.03 USD (5 832 pips)
Brüt zarar:
-230.97 USD (2 439 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (104.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
207.30 USD (4)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
11.37%
Maks. mevduat yükü:
23.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
34 (85.00%)
Satış işlemleri:
6 (15.00%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
6.38 USD
Ortalama kâr:
16.20 USD
Ortalama zarar:
-23.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-148.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-148.12 USD (2)
Aylık büyüme:
6.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.42 USD
Maksimum:
148.82 USD (11.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.80% (148.82 USD)
Varlığa göre:
27.39% (1 439.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|259
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +101.95 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +104.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -148.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
EverestCM-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
Eightcap-Live
|0.89 × 55
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
FXPIG-Server
|1.87 × 47
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
Sl 30%
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
2
100%
40
75%
11%
2.10
6.38
USD
USD
27%
1:500