İşlemler:
190
Kârla kapanan işlemler:
175 (92.10%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (7.89%)
En iyi işlem:
5.65 USD
En kötü işlem:
-39.61 USD
Brüt kâr:
298.47 USD (15 462 pips)
Brüt zarar:
-99.85 USD (4 268 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (36.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.55 USD (27)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
6.06%
Maks. mevduat yükü:
5.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.01
Alış işlemleri:
43 (22.63%)
Satış işlemleri:
147 (77.37%)
Kâr faktörü:
2.99
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
1.71 USD
Ortalama zarar:
-6.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-23.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.61 USD (1)
Aylık büyüme:
50.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
39.68 USD (8.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.61% (39.68 USD)
Varlığa göre:
3.19% (27.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|199
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.65 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +36.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 888 USD
51%
0
0
USD
USD
914
USD
USD
4
100%
190
92%
6%
2.98
1.05
USD
USD
9%
1:500