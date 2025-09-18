- Büyüme
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
16 (84.21%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (15.79%)
En iyi işlem:
18.50 USD
En kötü işlem:
-1.45 USD
Brüt kâr:
117.10 USD (6 538 pips)
Brüt zarar:
-2.27 USD (333 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (64.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.47 USD (8)
Sharpe oranı:
0.99
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
175.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
74.56
Alış işlemleri:
10 (52.63%)
Satış işlemleri:
9 (47.37%)
Kâr faktörü:
51.59
Beklenen getiri:
6.04 USD
Ortalama kâr:
7.32 USD
Ortalama zarar:
-0.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.54 USD (2)
Aylık büyüme:
11.48%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.54 USD (0.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.07% (0.73 USD)
Varlığa göre:
73.82% (822.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|6.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
En iyi işlem: +18.50 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +64.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 3
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 2
