İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
10 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (33.33%)
En iyi işlem:
60.36 USD
En kötü işlem:
-40.45 USD
Brüt kâr:
125.13 USD (2 418 pips)
Brüt zarar:
-113.55 USD (668 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (18.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.56 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
79.24%
Maks. mevduat yükü:
105.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
11 (73.33%)
Satış işlemleri:
4 (26.67%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
12.51 USD
Ortalama zarar:
-22.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-64.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.06 USD (2)
Aylık büyüme:
2.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
83.98 USD
Maksimum:
83.98 USD (21.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.00% (83.98 USD)
Varlığa göre:
15.67% (56.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|#WTI
|4
|#GAS
|4
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|#WTI
|-28
|#GAS
|18
|EURUSD
|-29
|USDJPY
|-10
|XAUUSD
|60
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|#WTI
|-299
|#GAS
|290
|EURUSD
|-112
|USDJPY
|-141
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMBrokersLLC-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ТОРГОВЛЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ СТОПАМИ СТОП НЕ БОЛЛЕЕ 5% ОТ ДЕПОЗИТА
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
3%
0
0
USD
USD
412
USD
USD
2
0%
15
66%
79%
1.10
0.77
USD
USD
21%
1:100