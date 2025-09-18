SinyallerBölümler
Qing Tang Yang

Wendingyingli

Qing Tang Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 2000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 016
Kârla kapanan işlemler:
1 398 (69.34%)
Zararla kapanan işlemler:
618 (30.65%)
En iyi işlem:
1 310.10 USD
En kötü işlem:
-1 953.12 USD
Brüt kâr:
81 718.55 USD (5 336 151 pips)
Brüt zarar:
-76 704.72 USD (4 746 545 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (1 183.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 527.16 USD (15)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
55.53%
Maks. mevduat yükü:
11.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
1 049 (52.03%)
Satış işlemleri:
967 (47.97%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
2.49 USD
Ortalama kâr:
58.45 USD
Ortalama zarar:
-124.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 635.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 336.15 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 155.09 USD
Maksimum:
15 158.09 USD (57.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.50% (15 158.09 USD)
Varlığa göre:
17.51% (13 608.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1566
BTCUSD 264
ETHUSD 186
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.7K
BTCUSD 3.2K
ETHUSD -4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 76K
BTCUSD 581K
ETHUSD -68K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 310.10 USD
En kötü işlem: -1 953 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 183.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 635.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
我从不创造趋势，我只是趋势的追随者。我的任务是在趋势幼年时识别它、在趋势壮年时陪伴它、在趋势垂暮时告别它。十五年市场沉浮教会我一件事：与趋势对抗是破产最快的方式。
İnceleme yok
2025.09.22 13:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 05:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
