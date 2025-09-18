- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 016
Kârla kapanan işlemler:
1 398 (69.34%)
Zararla kapanan işlemler:
618 (30.65%)
En iyi işlem:
1 310.10 USD
En kötü işlem:
-1 953.12 USD
Brüt kâr:
81 718.55 USD (5 336 151 pips)
Brüt zarar:
-76 704.72 USD (4 746 545 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (1 183.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 527.16 USD (15)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
55.53%
Maks. mevduat yükü:
11.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
1 049 (52.03%)
Satış işlemleri:
967 (47.97%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
2.49 USD
Ortalama kâr:
58.45 USD
Ortalama zarar:
-124.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 635.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 336.15 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 155.09 USD
Maksimum:
15 158.09 USD (57.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.50% (15 158.09 USD)
Varlığa göre:
17.51% (13 608.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1566
|BTCUSD
|264
|ETHUSD
|186
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.7K
|BTCUSD
|3.2K
|ETHUSD
|-4.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|76K
|BTCUSD
|581K
|ETHUSD
|-68K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 310.10 USD
En kötü işlem: -1 953 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 183.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 635.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
我从不创造趋势，我只是趋势的追随者。我的任务是在趋势幼年时识别它、在趋势壮年时陪伴它、在趋势垂暮时告别它。十五年市场沉浮教会我一件事：与趋势对抗是破产最快的方式。
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 2000 USD
6%
0
0
USD
USD
64K
USD
USD
11
0%
2 016
69%
56%
1.06
2.49
USD
USD
20%
1:200