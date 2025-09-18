SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Yeahyeoh
Dwi Baru Raharjo

Yeahyeoh

Dwi Baru Raharjo
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
OctaFX-Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (61.54%)
En iyi işlem:
4.81 USD
En kötü işlem:
-3.06 USD
Brüt kâr:
14.23 USD (1 876 pips)
Brüt zarar:
-11.50 USD (1 355 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (10.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.23 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
71.65%
Maks. mevduat yükü:
10.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
7 (53.85%)
Satış işlemleri:
6 (46.15%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
2.85 USD
Ortalama zarar:
-1.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-7.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.71 USD (5)
Aylık büyüme:
7.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.06 USD
Maksimum:
7.71 USD (17.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.39% (7.71 USD)
Varlığa göre:
3.70% (2.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHF 3
GBPAUD 2
EURAUD 2
AUDJPY 1
EURUSD 1
EURGBP 1
USDCAD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHF -3
GBPAUD 1
EURAUD -1
AUDJPY 2
EURUSD 5
EURGBP 0
USDCAD 2
USDCHF -2
AUDUSD -1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHF -208
GBPAUD 82
EURAUD -83
AUDJPY 271
EURUSD 480
EURGBP -3
USDCAD 246
USDCHF -138
AUDUSD -126
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.81 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +10.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
Exness-Real17
0.02 × 342
Tickmill-Live10
0.11 × 95
Exness-Real11
0.17 × 12
ThreeTrader-Live
0.49 × 852
BlueberryMarkets-Live
0.65 × 96
OctaFX-Real
0.66 × 87
Pepperstone-Edge12
0.69 × 96
RoboForex-Prime
0.71 × 91
Tradeview-Live
0.76 × 25
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
OctaFX-Real3
0.85 × 13
ICMarketsSC-Live26
0.94 × 1426
SageFx-Live
1.20 × 66
OctaFX-Real8
1.35 × 103
OctaFX-Real7
1.39 × 346
VantageFXInternational-Live 4
3.00 × 3
Alpari-ECN1
3.33 × 3
RoboForex-Pro-3
3.88 × 48
FBS-Real-2
4.00 × 534
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
NPBFX-Real
4.70 × 30
Tickmill-Live04
4.90 × 21
RoboForex-Pro-2
6.14 × 792
4 daha fazla...
Full manual
İnceleme yok
2025.09.24 10:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 09:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 05:56
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.18 05:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 05:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.