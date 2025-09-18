- Büyüme
İşlemler:
887
Kârla kapanan işlemler:
745 (83.99%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (16.01%)
En iyi işlem:
1 607.90 USD
En kötü işlem:
-1 461.60 USD
Brüt kâr:
31 057.89 USD (175 508 pips)
Brüt zarar:
-28 916.65 USD (244 880 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
84 (1 086.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 973.11 USD (30)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
38.28%
Maks. mevduat yükü:
8.13%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
293 (33.03%)
Satış işlemleri:
594 (66.97%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
2.41 USD
Ortalama kâr:
41.69 USD
Ortalama zarar:
-203.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-2 345.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 680.94 USD (14)
Aylık büyüme:
20.06%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16 655.13 USD (49.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.14% (16 616.93 USD)
Varlığa göre:
67.52% (38 686.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs1
|887
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.fs1
|2.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.fs1
|-69K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
XAU/USD
İnceleme yok
