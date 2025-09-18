SinyallerBölümler
Muhammad Kusdiantoro

Valbury2382

Muhammad Kusdiantoro
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
887
Kârla kapanan işlemler:
745 (83.99%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (16.01%)
En iyi işlem:
1 607.90 USD
En kötü işlem:
-1 461.60 USD
Brüt kâr:
31 057.89 USD (175 508 pips)
Brüt zarar:
-28 916.65 USD (244 880 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
84 (1 086.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 973.11 USD (30)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
38.28%
Maks. mevduat yükü:
8.13%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
293 (33.03%)
Satış işlemleri:
594 (66.97%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
2.41 USD
Ortalama kâr:
41.69 USD
Ortalama zarar:
-203.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-2 345.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 680.94 USD (14)
Aylık büyüme:
20.06%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16 655.13 USD (49.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.14% (16 616.93 USD)
Varlığa göre:
67.52% (38 686.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.fs1 887
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.fs1 2.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.fs1 -69K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 607.90 USD
En kötü işlem: -1 462 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 086.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 345.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

XAU/USD
İnceleme yok
2025.10.01 09:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 22:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.09.24 16:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 08:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
