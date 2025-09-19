SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VM 28CCY 1515
Wai Him Leung

VM 28CCY 1515

Wai Him Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
24 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (7.69%)
En iyi işlem:
58.41 USD
En kötü işlem:
-1.01 USD
Brüt kâr:
310.95 USD (13 161 pips)
Brüt zarar:
-1.11 USD (81 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (285.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
285.96 USD (20)
Sharpe oranı:
0.98
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
306.77
Alış işlemleri:
15 (57.69%)
Satış işlemleri:
11 (42.31%)
Kâr faktörü:
280.14
Beklenen getiri:
11.92 USD
Ortalama kâr:
12.96 USD
Ortalama zarar:
-0.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.01 USD (1)
Aylık büyüme:
7.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.01 USD
Maksimum:
1.01 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.03% (1.01 USD)
Varlığa göre:
1.75% (70.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 5
NZDCAD 3
EURNZD 3
USDJPY 3
EURAUD 2
NZDUSD 2
GBPCAD 2
GBPUSD 2
GBPNZD 2
GBPCHF 1
NZDCHF 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY 121
NZDCAD 19
EURNZD 26
USDJPY 53
EURAUD 12
NZDUSD 14
GBPCAD 12
GBPUSD 18
GBPNZD 18
GBPCHF 9
NZDCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY 2.6K
NZDCAD 1.1K
EURNZD 2K
USDJPY 2K
EURAUD 969
NZDUSD 707
GBPCAD 812
GBPUSD 887
GBPNZD 1.2K
GBPCHF 390
NZDCHF 369
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.41 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +285.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 5
E8Funding-Demo
0.33 × 3
VantageInternational-Live 11
0.80 × 5
VantageInternational-Demo
1.88 × 8
RadexMarkets-Real 6
4.90 × 10
RoboForex-ProCent-2
7.54 × 37
FBS-Real-9
12.67 × 3
İnceleme yok
2025.09.23 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 04:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.18 04:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 04:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
