İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
24 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (7.69%)
En iyi işlem:
58.41 USD
En kötü işlem:
-1.01 USD
Brüt kâr:
310.95 USD (13 161 pips)
Brüt zarar:
-1.11 USD (81 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (285.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
285.96 USD (20)
Sharpe oranı:
0.98
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
306.77
Alış işlemleri:
15 (57.69%)
Satış işlemleri:
11 (42.31%)
Kâr faktörü:
280.14
Beklenen getiri:
11.92 USD
Ortalama kâr:
12.96 USD
Ortalama zarar:
-0.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.01 USD (1)
Aylık büyüme:
7.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.01 USD
Maksimum:
1.01 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.03% (1.01 USD)
Varlığa göre:
1.75% (70.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY
|5
|NZDCAD
|3
|EURNZD
|3
|USDJPY
|3
|EURAUD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPCAD
|2
|GBPUSD
|2
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY
|121
|NZDCAD
|19
|EURNZD
|26
|USDJPY
|53
|EURAUD
|12
|NZDUSD
|14
|GBPCAD
|12
|GBPUSD
|18
|GBPNZD
|18
|GBPCHF
|9
|NZDCHF
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY
|2.6K
|NZDCAD
|1.1K
|EURNZD
|2K
|USDJPY
|2K
|EURAUD
|969
|NZDUSD
|707
|GBPCAD
|812
|GBPUSD
|887
|GBPNZD
|1.2K
|GBPCHF
|390
|NZDCHF
|369
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.41 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +285.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 5
|
E8Funding-Demo
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.80 × 5
|
VantageInternational-Demo
|1.88 × 8
|
RadexMarkets-Real 6
|4.90 × 10
|
RoboForex-ProCent-2
|7.54 × 37
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
2
100%
26
92%
100%
280.13
11.92
USD
USD
2%
1:500