SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JN6225393
Fuchao Wang

JN6225393

Fuchao Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
EtoMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
438
Kârla kapanan işlemler:
233 (53.19%)
Zararla kapanan işlemler:
205 (46.80%)
En iyi işlem:
139.79 USD
En kötü işlem:
-204.58 USD
Brüt kâr:
3 570.73 USD (39 937 pips)
Brüt zarar:
-3 017.40 USD (39 951 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (157.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.34 USD (13)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
37.28%
Maks. mevduat yükü:
112.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
234 (53.42%)
Satış işlemleri:
204 (46.58%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.26 USD
Ortalama kâr:
15.33 USD
Ortalama zarar:
-14.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-170.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-264.02 USD (9)
Aylık büyüme:
-17.62%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
139.17 USD
Maksimum:
412.13 USD (22.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.20% (412.13 USD)
Varlığa göre:
40.76% (338.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 421
XAUUSD 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 558
XAUUSD -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -271
XAUUSD 257
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +139.79 USD
En kötü işlem: -205 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +157.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -170.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EtoMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.24 09:22
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.37% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JN6225393
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
1.8K
USD
26
0%
438
53%
37%
1.18
1.26
USD
41%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.