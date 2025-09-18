- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
438
Kârla kapanan işlemler:
233 (53.19%)
Zararla kapanan işlemler:
205 (46.80%)
En iyi işlem:
139.79 USD
En kötü işlem:
-204.58 USD
Brüt kâr:
3 570.73 USD (39 937 pips)
Brüt zarar:
-3 017.40 USD (39 951 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (157.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.34 USD (13)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
37.28%
Maks. mevduat yükü:
112.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
234 (53.42%)
Satış işlemleri:
204 (46.58%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.26 USD
Ortalama kâr:
15.33 USD
Ortalama zarar:
-14.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-170.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-264.02 USD (9)
Aylık büyüme:
-17.62%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
139.17 USD
Maksimum:
412.13 USD (22.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.20% (412.13 USD)
Varlığa göre:
40.76% (338.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|421
|XAUUSD
|17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|558
|XAUUSD
|-5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-271
|XAUUSD
|257
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EtoMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|2.72 × 130
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.94 × 378
|
ICMarketsEU-Live17
|3.76 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|4.22 × 1029
|
ICMarketsSC-Live23
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|7.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|8.00 × 1
|
4xCube-Live
|8.67 × 6
|
ATFXGM7-Live
|17.00 × 1
