İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
8 (42.10%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (57.89%)
En iyi işlem:
487.19 USD
En kötü işlem:
-972.47 USD
Brüt kâr:
1 790.26 USD (5 578 pips)
Brüt zarar:
-5 131.34 USD (553 082 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1 043.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 043.86 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
52.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
7 (36.84%)
Satış işlemleri:
12 (63.16%)
Kâr faktörü:
0.35
Beklenen getiri:
-175.85 USD
Ortalama kâr:
223.78 USD
Ortalama zarar:
-466.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 176.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 176.54 USD (3)
Aylık büyüme:
-3.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 341.08 USD
Maksimum:
3 348.37 USD (3.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.35% (3 349.27 USD)
Varlığa göre:
1.76% (1 742.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USOIL.cash
|3
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|2
|EURUSD
|2
|UK100.cash
|2
|XAGUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|BTCUSD
|1
|XRPUSD
|1
|USDCHF
|1
|UKOIL.cash
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USOIL.cash
|-1.5K
|USDCAD
|492
|XAUUSD
|74
|EURUSD
|382
|UK100.cash
|-784
|XAGUSD
|-973
|GBPUSD
|132
|USDJPY
|-126
|BTCUSD
|-570
|XRPUSD
|-287
|USDCHF
|486
|UKOIL.cash
|-634
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USOIL.cash
|-4.8K
|USDCAD
|1.4K
|XAUUSD
|744
|EURUSD
|776
|UK100.cash
|-9.5K
|XAGUSD
|-973
|GBPUSD
|268
|USDJPY
|-371
|BTCUSD
|-506K
|XRPUSD
|-27K
|USDCHF
|765
|UKOIL.cash
|-3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +487.19 USD
En kötü işlem: -972 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 043.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 176.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
