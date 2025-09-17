- Büyüme
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
21 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (22.22%)
En iyi işlem:
3.59 USD
En kötü işlem:
-5.28 USD
Brüt kâr:
20.75 USD (207 288 pips)
Brüt zarar:
-18.00 USD (179 786 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (5.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.93 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
5.00%
Maks. mevduat yükü:
81.07%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
10 (37.04%)
Satış işlemleri:
17 (62.96%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
0.99 USD
Ortalama zarar:
-3.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.28 USD (1)
Aylık büyüme:
5.50%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.68 USD
Maksimum:
10.02 USD (18.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.44% (10.02 USD)
Varlığa göre:
17.34% (8.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|28K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.59 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
53
USD
USD
2
77%
27
77%
5%
1.15
0.10
USD
USD
18%
1:500