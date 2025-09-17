SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HavalMamar8197
Haval Ali Mamar Mamar

HavalMamar8197

Haval Ali Mamar Mamar
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 47%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
33 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
229.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 877.90 USD (14 186 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
33 (1 877.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 877.90 USD (33)
Sharpe oranı:
0.91
Alım-satım etkinliği:
76.62%
Maks. mevduat yükü:
58.41%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (9.09%)
Satış işlemleri:
30 (90.91%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
56.91 USD
Ortalama kâr:
56.91 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
46.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
71.42% (2 596.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 24
USTEC 7
XTIUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
USTEC 231
XTIUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.5K
USTEC 11K
XTIUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +229.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 877.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 1613
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
ICMarketsSC-Live25
1.95 × 111
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
2025.09.30 04:13
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 18:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 10:42
Share of trading days is too low
2025.09.26 09:42
Share of trading days is too low
2025.09.25 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 17:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 16:48
No swaps are charged
2025.09.25 16:48
No swaps are charged
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 14:35
No swaps are charged
2025.09.25 14:35
No swaps are charged
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
