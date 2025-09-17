- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
224
Kârla kapanan işlemler:
116 (51.78%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (48.21%)
En iyi işlem:
28.04 USD
En kötü işlem:
-29.09 USD
Brüt kâr:
376.44 USD (3 180 336 pips)
Brüt zarar:
-336.29 USD (980 804 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.70 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
103.47%
Maks. mevduat yükü:
314.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
152
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.83
Alış işlemleri:
112 (50.00%)
Satış işlemleri:
112 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
3.25 USD
Ortalama zarar:
-3.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-24.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.09 USD (1)
Aylık büyüme:
43.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.14 USD
Maksimum:
48.09 USD (33.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.24% (48.09 USD)
Varlığa göre:
79.50% (91.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|112
|BTCUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|-200
|BTCUSD
|240
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|-200K
|BTCUSD
|2.4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.04 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
