Henri Army Iriawan

Crypto Fantasy

Henri Army Iriawan
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 44%
OctaFX-Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
224
Kârla kapanan işlemler:
116 (51.78%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (48.21%)
En iyi işlem:
28.04 USD
En kötü işlem:
-29.09 USD
Brüt kâr:
376.44 USD (3 180 336 pips)
Brüt zarar:
-336.29 USD (980 804 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.70 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
103.47%
Maks. mevduat yükü:
314.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
152
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.83
Alış işlemleri:
112 (50.00%)
Satış işlemleri:
112 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
3.25 USD
Ortalama zarar:
-3.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-24.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.09 USD (1)
Aylık büyüme:
43.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.14 USD
Maksimum:
48.09 USD (33.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.24% (48.09 USD)
Varlığa göre:
79.50% (91.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 112
BTCUSD 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD -200
BTCUSD 240
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD -200K
BTCUSD 2.4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.04 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
1.00 × 124
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 01:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 12:05
Share of trading days is too low
2025.09.18 12:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 10:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 10:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 21:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.17 21:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 21:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
