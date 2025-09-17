- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
19 (38.77%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (61.22%)
En iyi işlem:
3 344.00 USD
En kötü işlem:
-1 264.00 USD
Brüt kâr:
28 712.16 USD (126 398 pips)
Brüt zarar:
-26 630.92 USD (99 513 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (5 931.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 931.80 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
10.16%
Maks. mevduat yükü:
5.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
24 (48.98%)
Satış işlemleri:
25 (51.02%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
42.47 USD
Ortalama kâr:
1 511.17 USD
Ortalama zarar:
-887.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-10 295.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 295.02 USD (10)
Aylık büyüme:
2.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
209.88 USD
Maksimum:
10 448.27 USD (9.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.86% (10 433.43 USD)
Varlığa göre:
0.88% (929.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|DJ30.
|41
|EURUSD-STD
|6
|GBPUSD-STD
|1
|USDJPY-STD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|DJ30.
|3.6K
|EURUSD-STD
|-1.5K
|GBPUSD-STD
|-1K
|USDJPY-STD
|921
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|DJ30.
|27K
|EURUSD-STD
|-286
|GBPUSD-STD
|-171
|USDJPY-STD
|135
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 344.00 USD
En kötü işlem: -1 264 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +5 931.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 295.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Bajo riesgo, Trading 100% manual, y DD por debajo del 3%
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
2%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
4
0%
49
38%
10%
1.07
42.47
USD
USD
10%
1:500