İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
36 (58.06%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (41.94%)
En iyi işlem:
195.55 USD
En kötü işlem:
-113.56 USD
Brüt kâr:
880.95 USD (209 544 pips)
Brüt zarar:
-990.66 USD (350 398 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (607.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
607.44 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
34.73%
Maks. mevduat yükü:
61.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.15
Alış işlemleri:
36 (58.06%)
Satış işlemleri:
26 (41.94%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-1.77 USD
Ortalama kâr:
24.47 USD
Ortalama zarar:
-38.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-648.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-648.35 USD (12)
Aylık büyüme:
-9.61%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
171.86 USD
Maksimum:
725.16 USD (42.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.78% (725.16 USD)
Varlığa göre:
23.34% (323.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|BTCUSD
|8
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-120
|BTCUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-107K
|BTCUSD
|-34K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +195.55 USD
En kötü işlem: -114 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +607.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -648.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This signal is powered by a proprietary trading system based on advanced Price Action, Market Angle Analysis, and Pin Bar Pattern detection.
This signal is powered by a proprietary trading system based on advanced Price Action, Market Angle Analysis, and Pin Bar Pattern detection.
It focuses on quality over quantity, taking only a few high-probability trades each month — but with excellent risk-to-reward ratios.
✅ Key Features:
• No Martingale
• No Grid
• Fixed TP/SL — trades are managed dynamically based on market conditions
• Strict Risk Management
• Designed for steady, long-term growth
My personal trading software and professional market analysis back this strategy.
It avoids overtrading, reduces drawdowns, and aims for consistent monthly growth.
💬 Note:
Trading frequency is intentionally low — perfect for traders who prefer patience and precision over constant market noise.
📈 Join now and grow with a proven, disciplined trading approach.
İnceleme yok
